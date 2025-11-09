Le Vietnam renforce sa coopération agro-industrielle avec le Brésil

Le Vietnam maintient une demande élevée et stable pour des produits tels que le soja, le maïs, le coton et le minerai de fer, indispensables à ses industries agroalimentaire, textile et métallurgique, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi.

Photo : VNA/CVN

Cette déclaration a été faite le 7 novembre à Brasilia, lors d’une rencontre avec Mauricio Buffon, président de l’Association des producteurs de soja du Brésil (Aprosoja), visant à intensifier la coopération agro-industrielle et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Alex Kawano, député fédéral et secrétaire général du Groupe parlementaire Brésil-ASEAN Amistad, a également pris part à la réunion.

L’ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné le rôle stratégique du Brésil en tant que fournisseur clé garantissant la stabilité de l’approvisionnement agricole du Vietnam, tout en insistant sur la complémentarité naturelle entre les deux économies.

Le Vietnam, centre dynamique de production et de transformation en Asie, est un exportateur majeur de produits électroniques, de textiles, de chaussures, de produits aquatiques et agro-industriels. Il constitue en outre un pont essentiel entre le Brésil et les marchés de l’ASEAN, de la région indo-pacifique et du sud de la Chine, représentant un potentiel de près de 700 millions de consommateurs.

Le Brésil, pour sa part, s’affirme comme l’une des grandes puissances agricoles mondiales, leader dans les exportations de soja, de maïs, de viande bovine et de volaille, de coton et de minerai de fer. Le Vietnam manifeste une volonté ferme de renforcer ses liens économiques, commerciaux et d’investissement avec le Mercosur et, plus largement, avec les marchés latino-américains.

L’ambassadeur a réitéré l’intérêt du Vietnam pour l’accroissement de ses exportations vers le Brésil, notamment dans les domaines des produits aquatiques, de la construction navale, du bois et de ses dérivés, des produits agro-industriels, des textiles, des téléphones portables, des ordinateurs et des composants électroniques.

Il a également mis en avant la nécessité d’établir un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Mercosur, exprimant l’espoir que le Brésil, en tant que président du bloc en 2025, soutiendra activement ce processus. Un tel accord offrirait un cadre juridique complet favorisant la coopération en matière de commerce, d’investissement et de développement durable entre les deux parties.

Pour sa part, Maurício Buffon, président d'Aprosoja, a affirmé que le Brésil considère le Vietnam comme un partenaire stratégique majeur en Asie du Sud-Est. Il s’est dit convaincu que, sur la base d’une coopération politique et diplomatique solide et d’un potentiel économique considérable, les deux pays continueront d’élargir leur collaboration dans l’agriculture, la transformation et le commerce des produits agricoles.

Il a également souligné le rôle d’Aprosoja en tant que facilitateur entre les producteurs, les entreprises exportatrices et les marchés internationaux, tout en identifiant le Vietnam comme l’un des partenaires les plus prometteurs en Asie.

Actuellement, le Brésil est le principal fournisseur de soja du Vietnam, représentant 57,2% des importations totales. Au cours des huit premiers mois de l’année, le Vietnam a importé 1,81 million de tonnes de céréales, dont plus de 57% provenaient du Brésil.

VNA/CVN