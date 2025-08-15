Le marché des fusions et acquisitions atteint 786 millions de dollars en juillet

Le secteur des fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam a connu une forte hausse en juillet, avec 34 transactions finalisées pour un montant total impressionnant de près de 786 millions de dollars américains.

Cette forte hausse, rapportée par le cabinet d’expertise comptable indépendant Grant Thornton, témoigne d’un regain de vigueur du marché, notamment dans des secteurs clés tels que l’immobilier, la technologie, l’énergie, la logistique et la santé.

Selon le rapport de Grant Thornton, la reprise des fusions et acquisitions en juillet et au premier semestre 2025 s’explique par plusieurs facteurs, dont un environnement macroéconomique favorable qui renforce la capacité d’absorption du marché pour les produits immobiliers. La mise en œuvre de la Loi foncière, entrée en vigueur en août 2024, a également contribué à accroître la transparence et le potentiel de croissance du secteur.

Dans le secteur immobilier, parmi les transactions notables, on peut citer la vente par le groupe Vinaconex d’une participation de 70% dans Vinaconex ITC à trois investisseurs nationaux, dont Hanoi An Pha Real Estate Transaction Company (23,1%), Imperia An Phu Company (24,1%) et Silver Field International Business JSC (22,5 %).

Cette transaction portait sur le développement du projet Cat Bà Amatina, une initiative touristique urbaine majeure dans la ville de Hai Phong. L’opération a été réalisée par placement privé et sa valeur précise n’a pas été divulguée.

Cependant, sur la base du cours de l’action Vinaconex ITC au moment de l’évaluation, la valeur estimée de la participation de 70% est d’environ 250 à 300 millions de dollars. Après la transaction, Vinaconex détiendra 24,5% du capital, mais prévoit de céder la totalité de ses parts prochainement.

Une autre transaction remarquable a été l’acquisition de 100 % de Ruby Strip Investment Company Ltd. par UOA Vietnam Pte. Ltd. pour 68 millions de dollars le 16 juillet. Cette opération stratégique permet à UOA Vietnam de contrôler des biens immobiliers de premier ordre à Hô Chi Minh-Ville, élargissant ainsi son portefeuille au Vietnam.

Le secteur technologique a également connu une activité dynamique, avec trois transactions majeures annoncées. GS Microelectronics (GSME), une entreprise nord-américaine, a acquis Sinble Technology Vietnam, renforçant ainsi ses capacités de conception de semi-conducteurs.

Cet accord permet à GSME de renforcer ses capacités de conception pour les technologies avancées de semi-conducteurs de TSMC, notamment dans les domaines du calcul haute performance et des applications d’IA. Il renforce également la présence technique de l’entreprise en Asie, améliorant ainsi sa capacité à servir ses clients dans le monde entier.

Par ailleurs, AI Hay, une plateforme de questions-réponses basée sur l’IA, a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars pour renforcer ses outils d’IA localisés pour le marché vietnamien. Ce nouveau financement servira à étendre la boîte à outils d’IA hyperlocalisée conçue pour les 100 millions de citoyens du Vietnam, afin d’offrir une expérience numérique plus intelligente, plus pertinente et plus conviviale au niveau local.

Par ailleurs, la plateforme de commerce électronique de motos OKXE Vietnam a levé 14,5 millions de dollars auprès de Kwangju Bank, JB Financial Group et The Invention Lab le 28 juillet.

Ces fonds serviront à étendre le réseau de magasins de l’entreprise à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu’à mettre en œuvre des initiatives basées sur l’IA dans les domaines de la tarification, de l’inspection des véhicules, du service après-vente et de l’assurance.

Cela s’inscrit dans la stratégie d’OKXE visant à s’imposer comme la plateforme numérique leader pour les deux-roues en Asie du Sud-Est.

Les secteurs de la logistique et des infrastructures connaissent également une croissance, VETC, leader du télépéage au Vietnam, ayant obtenu un investissement de 19,2 millions de dollars de la Société financière internationale (SFI) pour développer ses activités.

Ce financement servira à étendre le réseau ETC, à améliorer l’infrastructure de transport intelligent et à développer une plateforme de paiement dématérialisé. VETC, filiale du groupe Tasco, exploite actuellement 133 stations de péage, ce qui représente environ 75 % du marché national.

Les secteurs de la santé et de l’énergie continuent de susciter l’intérêt des investisseurs nationaux et étrangers.

Dale Investment Holdings, basé à Singapour, en partenariat avec Quadria Capital, a acquis une participation majoritaire dans Tam Tri Medical JSC, une chaîne d’hôpitaux privés au Vietnam, tandis qu’EnQuest PLC a finalisé l’acquisition des activités vietnamiennes de Harbour Energy, s’assurant ainsi d’importants actifs pétroliers offshore.

Dans le secteur de l’éducation, le 9 juillet, Galaxy Education, une entreprise vietnamienne spécialisée dans les technologies éducatives, a levé près de 10 millions de dollars lors d’un tour de table mené par East Ventures, avec la contribution d’autres investisseurs.

Galaxy exploite des plateformes populaires comme HOCMAI et FUNiX, fournissant des services éducatifs à plus de huit millions d’apprenants au Vietnam et dans 34 pays à travers le monde.

