Ford Vietnam célèbre trois décennies de présence et innove avec un modèle électrique

Le 15 août, Ford Vietnam a célébré ses 30 ans de présence sur le marché vietnamien en lançant deux nouveaux modèles : la nouvelle version du Ford Territory et, pour la première fois au Vietnam, la Mustang Mach-E, un modèle 100% électrique.

>> Le Vietnam parmi les marchés clés de la compagnie Ford Vietnam

>> Plus de 4.100 véhicules Ford Explorer au Vietnam font l'objet d'un rappel

>> La réduction des barrières non tarifaires renforce l'intégration et le commerce régional

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang a salué les contributions remarquables de Ford au développement du secteur automobile et à l’économie vietnamienne. Il a souligné que Ford Vietnam constitue un exemple concret de la promotion du commerce et de l’investissement entre les États-Unis et le Vietnam. L’entreprise a participé au PIB national, créé des milliers d’emplois et stimulé la chaîne d’approvisionnement locale.

Le vice-ministre a encouragé les grands groupes comme Ford à poursuivre et à étendre leurs investissements au Vietnam, en y apportant technologies, expertises et méthodes de gestion modernes, dans le but de soutenir le développement industriel, la transformation numérique et la transition écologique du pays. Il a également exprimé le souhait que Ford continue de jouer un rôle de passerelle dans les relations bilatérales, en plaidant notamment pour la reconnaissance par les États-Unis du statut d’économie de marché du Vietnam.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a rappelé pour sa part que Ford Vietnam restait à ce jour le seul constructeur automobile américain implanté dans le pays. Son parcours illustre l’évolution positive des relations Vietnam - États-Unis. Les investissements constants du groupe traduisent l’importance stratégique du marché vietnamien pour Ford et plus largement pour les entreprises américaines.

Depuis sa création en 1995, Ford a investi plus de 200 millions de dollars au Vietnam. En 2022, un investissement supplémentaire de 82 millions de dollars a permis d’agrandir l’usine de Hai Duong, triplant sa capacité annuelle à 40.000 véhicules. L’usine emploie plus de 1.200 personnes, dont 90% locaux et son réseau de 56 concessions génère près de 7.000 emplois directs et indirects.

Dans la perspective des 30 prochaines années, Ford a officialisé le lancement du nouveau Ford Territory et de la légendaire Mustang Mach-E, symboles de son engagement pour l’innovation, la durabilité et l’amélioration de l’expérience client. Les premières livraisons aux clients vietnamiens sont prévues fin septembre 2025.

VNA/CVN