Hô Chi Minh-Ville : atelier sur l’exportation de produits contemporains vers l’Europe

L’après-midi du 14 août, dans la mégapole du Sud, le Centre municipal de promotion des investissements et du commerce (ITPC), en collaboration avec l’Association des entreprises vietnamiennes en France et la Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam (CCIFV), a organisé l’atelier intitulé "Accélération de l’exportation de produits contemporains vers le marché européen".

Cet atelier avait pour objectif de fournir rapidement des informations sur le marché, le potentiel d’exportation et les réglementations à respecter pour les produits artisanaux ainsi que les produits d’intérieur et d’extérieur. Il visait également à partager des expériences sur les solutions d’exportation pour les produits vietnamiens, afin que les entreprises nationales maximisent leurs avantages et élaborent une stratégie solide pour développer leurs exportations vers l’Europe.

Coopération dans divers domaines

Le Vietnam et la France disposent d’un fort potentiel pour renforcer leur coopération économique, commerciale et d’investissement. En octobre 2024, le secrétaire général du Parti et président d’État, Tô Lâm, a effectué une visite officielle en France, aboutissant à la publication d’une Déclaration commune sur le renforcement des relations franco-vietnamiennes au niveau de partenariat stratégique global. La France est ainsi devenue le premier pays de l’UE à atteindre ce niveau. Les deux pays entretiennent de nombreux mécanismes de coopération bilatérale et collaborent étroitement dans divers forums internationaux.

Sur le plan économique, la France est le 5e partenaire commercial européen du Vietnam, derrière les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie. En 2024, le chiffre d’affaires bilatéral a atteint 5,42 milliards de dollars, soit une hausse de 12,9% par rapport à 2023 (4,81 milliards). Par ailleurs, la France occupe la 16e place parmi les investisseurs étrangers au Vietnam, avec 700 projets validés et un capital total proche de 4 milliards de dollars. Ce chiffre reste toutefois modeste au regard du potentiel bilatéral.

L’Europe, et la France en particulier, constituent des marchés d’importation à fort potentiel pour le Vietnam. L’Union européenne est le deuxième marché d’exportation du Vietnam après les États-Unis. L’EVFTA offre toujours des avantages tarifaires aux entreprises vietnamiennes. Le potentiel de croissance demeure important, notamment dans les secteurs de la décoration intérieure et extérieure, de l’artisanat, de la mode, des cadeaux et de l’art de vivre. Ce marché est caractérisé par un pouvoir d’achat élevé, une demande diversifiée et une forte ouverture.

Selon un rapport de février 2025 du Conference Board, la croissance du PIB réel de la zone euro devrait s’établir à 0,9 % en 2025, puis atteindre 1,3 % en 2026. Le cabinet allemand Statista prévoit que le marché du meuble dans l’UE atteindra 239,07 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel stable de 2,33 %. Le segment le plus important est celui du mobilier de salon, qui devrait atteindre 62,43 milliards de dollars.

Actuellement, l’artisanat vietnamien est exporté vers 163 pays et territoires, représentant près de 10 % de la demande mondiale. Les principaux marchés sont les États-Unis, le Japon, l’UE et certains pays du Moyen-Orient. Selon l’Association des villages artisanaux du Vietnam, entre 2015 et 2019, les exportations ont progressé en moyenne de 9,5% par an, passant de 1,62 à 2,23 milliards de dollars. Avec des efforts pour surmonter certains obstacles, le chiffre d’affaires à l’export pourrait atteindre 4 milliards de dollars en 2025, puis 6 milliards en 2030.

Photo: NET/CVN

Au premier trimestre 2025, le Vietnam a enregistré une croissance record des échanges commerciaux. L’industrie du mobilier d’intérieur et d’extérieur demeure un pilier important, contribuant largement aux exportations agricoles et forestières. Selon les statistiques du Département général des douanes et de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), le bois et ses dérivés ont généré environ 3,93 milliards de dollars à l’export, soit une hausse de 11,6 % par rapport à la même période l’année précédente.

Défis pour les entreprises vietnamiennes

Dans son discours d’ouverture, Mme Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a indiqué que 2025 présenterait de nombreux défis, notamment la montée des tensions tarifaires entre grands pays, impactant les exportations vietnamiennes, ainsi que les nouvelles réglementations de l’ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) qui imposent des certifications durables dans l’UE et aux États-Unis, augmentant les coûts de conformité et de transport.

Pour maintenir et développer leurs parts de marché, les entreprises doivent obtenir proactivement les certifications FSC, BSCI, ISO 14001 et les certificats de traçabilité des matériaux. Elles doivent aussi privilégier l’usage de bois recyclé ou certifié, adopter des technologies de production propres, miser sur un design créatif et sur le mobilier adapté aux petits espaces, et participer activement à des programmes de promotion commerciale et à des salons en Europe.

L’atelier a aussi présenté aux entreprises le salon Maison & Objet Paris Meubles et Artisanat 2025, prévu du 4 au 8 septembre. Plus de 2 400 marques de 60 pays y seront présentes, avec environ 60 000 visiteurs. L’ITPC y organisera un Pavillon Vietnam - Hô Chi Minh-Ville, offrant une vitrine pour des produits et marques répondant aux normes d’exportation, une occasion clé pour promouvoir les marques vietnamiennes et nouer des partenariats.

Nguyên Dac Bôi Quynh, directrice de la promotion commerciale des entreprises vietnamiennes à la CCIFV, a souligné que le Vietnam progresse dans l’accès au marché européen. En 2022, l’UE a importé pour plus de 1,1 milliard de dollars de produits artisanaux vietnamiens, et le secteur vise 4 milliards en 2025. Pour réussir, il faut se conformer strictement aux normes européennes concernant l’origine, la certification du bois, l’impact environnemental et les conditions de travail. L’innovation en design, renouvelée deux à trois fois par an, est aussi un facteur clé.

Mme Quynh a rappelé l’importance du salon Maison & Objet Paris 2025 comme événement mondial majeur dans l’art de vivre et la décoration, attirant environ 3.000 exposants et 80.000 visiteurs par édition. Les produits vietnamiens y sont appréciés pour leur qualité et leur originalité, ouvrant un accès direct à plus de 750 millions de consommateurs européens.

Évolution du cadre juridique européen

Chu Lan Phuong, avocate au cabinet Ceven et membre d’ABVietFrance, a présenté les évolutions réglementaires en Europe qui impactent les exportateurs vietnamiens. Ces règles renforcent la responsabilité en matière de sécurité des produits et imposent la désignation d’un représentant légal dans l’UE pour la vente directe.

Elle a détaillé les différents canaux de distribution accessibles : contrats avec des importateurs conformes aux normes GPSR et REACH, ventes directes aux chaînes, plateformes e-commerce, salons internationaux, ou collaborations avec des architectes d’intérieur (concept stores). Elle a recommandé de standardiser les produits dès la conception selon REACH, de respecter le marquage CE, et de protéger la propriété intellectuelle via marques et dessins industriels.

Trà Lê, directrice du développement des marchés chez Source of Asia (SOA), a insisté sur l’importance pour les entreprises vietnamiennes d’exporter non seulement leurs produits, mais aussi leur identité culturelle. L’artisanat vietnamien, qui emploie environ 3 millions de travailleurs ruraux et compte plus de 5 400 villages artisanaux, représente 25% du chiffre d’affaires à l’export vers l’UE.

La demande européenne privilégie de plus en plus les produits durables, artisanaux et culturellement riches. Plus de 60% des consommateurs urbains préfèrent les produits artisanaux aux produits de masse. La consommation verte, notamment de rotin et de bambou, connaît une forte croissance.

Mme Lê a toutefois souligné les défis : concurrence féroce de pays à bas coûts comme la Chine et l’Inde, exigences strictes des normes ESG (environnementales, sociales, gouvernance), et réglementations telles que REACH (produits chimiques), EUDR (lutte contre la déforestation) et traçabilité des produits.

Pour réussir, les entreprises doivent s’inspirer des stratégies de marques internationales et vietnamiennes, en alliant design contemporain et héritage régional, à l’image d’Alessi (Italie) ou de Royal Copenhagen (Danemark) avec leur approvisionnement durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN