Cai Mep - Thi Vai, un hub portuaire stratégique pour l’Asie du Sud-Est

Situé à l’embouchure des rivières Thi Vai et Cai Mep, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, le port international de Cai Mep - Thi Vai est l’un des plus grands complexes portuaires en eau profonde d’Asie du Sud-Est.

Inauguré en janvier 2011, ce port ultra-moderne avec ses plus de 14 km de quais est équipé des dernières technologies pour offrir des services portuaires à conteneurs de classe mondiale, répondant ainsi aux exigences croissantes du commerce maritime international.

Photo : VNA/CVN

Le port de Cai Mep - Thi Vai se distingue par ses infrastructures portuaires de premier plan. Avec un chenal de navigation de 14 m de profondeur, une zone d’amarrage pouvant atteindre 16,8 m et un bassin de virage de 500 m de large, il est parfaitement adapté à l’accueil des plus grands porte-conteneurs d’un tonnage allant jusqu’à 160.000 DWT (équivalent à 14.000 EVP). Ces dimensions impressionnantes en font un hub logistique incontournable pour le commerce maritime international.

Infrastructures modernes

Doté d’infrastructures et d’installations modernes, dont trois pontons de 890 m de long, trois quais aux barges de 270 m de long, un parc à conteneurs de 55 ha d’une capacité de près de 51 500 EVP, 10 grues à quai STS, 76 camions tracteurs, cinq chariots élévateurs à fourche et cinq chariots porte-conteneurs vides, le port peut accueillir des navires de dernière génération du monde entier.

En éliminant la nécessité de transborder les marchandises à Singapour, le port de Cai Mep - Thi Vai a permis de réduire significativement les coûts de transport et les délais de livraison. Cette amélioration de la compétitivité des entreprises vietnamiennes a stimulé les échanges commerciaux avec le reste du monde, contribuant ainsi à la croissance économique du pays.

Conscients de l’immense potentiel du port maritime de Cai Mep - Thi Vai, la province de Bà Ria-Vung Tàu et le ministère des Transports ont uni leurs forces pour en faire une véritable locomotive de l’économie nationale. Leur ambition commune est de transformer ce système portuaire en une plateforme logistique de classe mondiale, capable d’attirer les investissements étrangers et de renforcer la position du Vietnam dans les échanges commerciaux mondiaux.

Anticipant les enjeux d’un monde de plus en plus maritime, la province a pris la décision stratégique de faire des secteurs maritime et logistique les piliers de son développement économique. Au-delà de leur contribution à la croissance, ces secteurs joueront un rôle essentiel dans le renforcement de la souveraineté nationale et la garantie de la sécurité maritime de nos côtes.

Les futurs grands projets d’infrastructures de transport, tels que les autoroutes Bên Luc - Long Thành, Dâu Giây - Phan Thiêt et Biên Hoà - Vung Tàu, ainsi que la construction de l’aéroport international de Long Thành, vont créer une synergie puissante avec le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai. Cette complémentarité permettra d’optimiser la capacité de déchargement de marchandises et de renforcer l’attractivité du Vietnam sur la carte maritime mondiale.

VNA/CVN