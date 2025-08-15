Le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville créé un nouvel espace de croissance

Le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville 2025, qui se tiendra du 24 au 27 septembre, permettra de fédérer et de promouvoir le développement dynamique du monde des affaires local dans un espace de croissance nouvellement élargi.

Cet événement a été annoncé le 14 août dans la mégapole du Sud par l’Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville (YBA HCM) et l’Association des femmes entrepreneures de Hô Chi Minh-Ville (HAWEE).

Lê Tri Thông, président de la YBA HCM, a déclaré que la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces voisines de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu allait au-delà d’une simple expansion administrative. Elle ouvre des perspectives de coopération interrégionale, exploitant les atouts, l’expérience et les ressources de jeunes entrepreneurs audacieux, dynamiques et ambitieux pour créer un écosystème commercial plus diversifié dans ce pôle de développement émergent.

Le vice-président de la YBA HCM, Vo Dai Khôi, a fait savoir que le sommet devrait attirer plus de 10.000 invités, dont plus de 5.000 entrepreneurs, PDG, investisseurs, plus de 50 fonds d’investissement et financiers internationaux. Il proposera 150 stands d’exposition multisectoriels, des tables rondes stratégiques, des événements parallèles et une couverture médiatique assurée par plus de 50 médias réputés.

Dans un marché mondial volatil, ces activités de réseautage devraient aider les entreprises à nouer de nouveaux partenariats, à accéder à des marchés inexploités et, surtout, à bâtir des chaînes de valeur stables et durables, tant au niveau national qu’international.

Le sommet accueillera une série d’événements phares, dont la Journée de lancement du Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville, une plateforme de réseautage d’affaires et de discussions sur le leadership à l’ère des technologies, attirant entrepreneurs, investisseurs et experts du secteur.

