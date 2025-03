Le verdissement des infrastructures portuaires : un enjeu majeur pour le Vietnam

Dans un contexte où de plus en plus de navires de grande capacité sont mis en service et où le nombre de ces ouvrages accostant les ports vietnamiens ne cesse d'augmenter, la transition vers des ports écologiques et numériques pose de nombreux défis en matière d'investissement, de construction et d'exploitation.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Les critères de "port vert" deviendront obligatoires dans la planification, la construction et l'exploitation des ports maritimes au Vietnam à partir de 2030. Selon Hoàng Hông Giang, directeur adjoint de l'Administration maritime du Vietnam, les investissements dans les ports et le secteur maritime sont en train d’affluer vers le Vietnam, lui offrant ainsi l'opportunité de devenir un centre de transbordement majeur. Le Vietnam dispose d'atouts considérables en termes de terres, de mers et de littoral, mais, il est nécessaire pour le pays de choisir une voie de développement garantissant un environnement propre et durable.

À côté de planter des arbres, la notion de "port vert" englobe également le traitement des eaux usées, l'optimisation numérique de la gestion des conteneurs, l'exploitation de l'énergie solaire et la minimisation des impacts environnementaux, selon le responsable de ladite Administration,

Critères – exigences - transition énergétique

Un port vert doit répondre aux critères de croissance économique durable définis par l'Administration maritime vietnamienne, ce qui implique l'utilisation d'énergies renouvelables (éolien, solaire) et de carburants alternatifs (GNL, hydrogène, ammoniac). L'alimentation électrique terrestre, l'emploi d'équipements et de véhicules électriques ou à carburants propres (sans émissions de gaz à effet de serre), l'adoption de technologies économes en énergie, l'automatisation des opérations, l'optimisation des systèmes électriques et l'amélioration de l'efficacité des chaînes logistiques sont également indispensables.

D’après le vice-président du Comité de direction des ports verts de la société Tân Cang Sài Gon, Vu Anh Tuân, toutes ces initiatives visent à réduire les coûts opérationnels. Après une transition du diesel à l’électricité, Tân Cang Sài Gon mise désormais sur l’énergie solaire et les énergies renouvelables pour ses activités portuaires.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Cependant, cette transition énergétique représente un défi majeur, car le coût des technologies propres est deux à trois fois plus élevé que celui des technologies conventionnelles, constituant ainsi un obstacle pour les entreprises portuaires.

Politiques de soutien

Un représentant de Tân Cang Sài Gon appelle donc à des politiques favorisant l'accès à des financements à taux préférentiels et au crédit vert. Il recommande au gouvernement de mettre en place des mesures de soutien permettant aux entreprises de surmonter les barrières financières de la transition énergétique.

Outre l'énergie, la transformation numérique joue également un rôle clé dans le développement des ports verts. Hoàng Hiêp, directeur adjoint de la société de conseil en conception portuaire et ingénierie maritime, illustre l'importance du numérique avec un modèle de simulation de 20 km développé pour un port de la province de Bà Ria-Vung Tàu. L’intégration de technologies comme le BIM (Building Information Modeling) dans la construction et l’exploitation des ports permet un meilleur contrôle, une réduction des coûts et des délais de réalisation.

Les outils de simulation permettent d’analyser les courants et les vagues pour optimiser les conceptions, tandis que les modèles 3D facilitent la gestion et la surveillance des infrastructures.

Trân Khanh Hoàng, expert en ports et logistique chez ITC Corporation, affirme que la transition écologique des ports génère à la fois des bénéfices environnementaux et économiques. Il rappelle qu’entre 2008 et 2009, les véhicules électriques et les chariots élévateurs ont permis de réaliser des bénéfices supérieurs à ceux des véhicules fonctionnant au diesel.

Dans cette optique, l'Administration maritime du Vietnam prévoit d'évaluer et de proposer des normes techniques nationales pour les ports verts, qui deviendront obligatoires dans la planification du réseau portuaire national. Le respect de ces normes fera l'objet d'évaluations et de publications triennales. L’objectif est de garantir un développement durable du système portuaire vietnamien, où la protection de l'environnement occupera une place prépondérante.

Diêp Anh - Câm Sa/CVN