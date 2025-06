Du Mékong à l’océan

Rassemblement de la jeunesse des établissements LabelFrancÉducation à Quy Nhon

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli, dimanche 29 juin à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), la conférence internationale "Du Mékong à l’océan : Rassemblement de la jeunesse des établissements LabelFrancÉducation".

Cette conférence internationale, ayant pour thème principal sur la conservation des océans et des espaces marins a eu lieu jusqu’au 1er juillet, réunissant près de 90 délégués de l’ambassade de France au Vietnam, de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et des enseignants et lycéens venus de quatre pays et territoires (France, Laos, Cambodge et Vietnam), tous membres du LabelFrancÉducation.

Cette réunion constitue non seulement un terrain de jeu académique pour les jeunes francophones, mais aussi une activité en réponse à la 3e conférence des Nations unies sur l'océan (ONUC 3) qui s'est tenue du 9 au 13 juin dernier à Nice (France).

L’objectif est de renforcer les liens entre les élèves des écoles du réseau LabelFrancÉducation au Vietnam et dans la région du Mékong (y compris le Laos et le Cambodge) grâce à une série d'activités d'échanges éducatifs, scientifiques et culturels. Le programme vise également à susciter l'amour et la promotion du français auprès des jeunes, affirmant ainsi le rôle de la francophonie comme passerelle culturelle dans la région du Mékong.

Parallèlement, la conférence contribue également à sensibiliser aux enjeux mondiaux, notamment à la conservation des océans et des espaces marins, conformément à la tendance de l'éducation interdisciplinaire et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

L’évènement propose des activités axées sur la formation des élèves au développement de l'esprit critique, du travail en équipe, de la présentation et de la construction de projets dans un environnement académique international à l’ICISE.

Au cours de sa prise de parole à la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Binh Dinh, Lâm Hai Giang, a apprécié le rôle de l'Ambassade de France au Vietnam et des établissements d'enseignement du français à l'étranger dans la promotion du réseau d'écoles LabelFrancÉducation.

"La conférence d'aujourd'hui illustre parfaitement la bonne coopération entre le Vietnam et la France, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation et des sciences", a-t-il souligné, ajoutant : "Nous sommes convaincus que les activités organisées dans le cadre de la conférence, qu'il s'agisse d'ateliers, de forums, d'échanges ou de visites de terrain, constitueront des expériences enrichissantes et une source d'inspiration pour les étudiants, véritables + jeunes ambassadeurs+ de l'amitié et du développement durable".

Et de conclure : "À travers des échanges et des activités pratiques, la conférence suscitera une réflexion citoyenne mondiale, notamment sur des questions telles que la protection des océans, la réponse au changement climatique et le développement durable".

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a évoqué l'importance de la coopération Vietnam - France lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm en France au mois d'octobre dernier et de la visite d'État du président de la République française Emmanuel Macron au Vietnam il y a quelques semaines. Ce qui a selon lui "justement permis d'approfondir la coopération bilatérale dans le cadre de ce partenariat stratégique global".

"Parmi les axes fondamentaux de renforcement de notre coopération, il y a la recherche et la formation des jeunes vietnamiens pour permettre au Vietnam, en partenariat avec la France, de poursuivre un développement rapide et qui lui permette non seulement d'atteindre des niveaux plus élevés d’ici quelques années, mais également d'être pleinement inséré au niveau mondial dans les chaînes de valeurs les plus exigeantes", a expliqué l’ambassadeur de France au Vietnam.

L’année 2024 a marqué une étape décisive dans le développement du LabelFrancÉducation au Vietnam. Avec 21 établissements labellisés, le pays a renforcé sa place prépondérante en Asie au sein de ce réseau d’excellence.

"Cette coopération est aussi là pour relever ensemble les défis globaux auquel nous sommes confrontés, en particulier ceux du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Nous sommes aussi au cœur de cette mission que nous devons à notre jeunesse, car dans le monde qui est en train de se créer, nous devons absolument travailler avec les jeunes pour l'améliorer", a-t-il partagé.

D’après lui, la surexploitation des ressources, les pollutions plastique, le réchauffement des eaux, l'acidification des océans et les atteintes aux écosystèmes sont non seulement des menaces écologiques mais aussi des menaces directes pour l'humanité.

Face à cette situation, "Nous pouvons et nous devons réagir. Nous pouvons avoir des résultats assez rapides pour améliorer la situation mais il faut pour cela que les États s'engagent. La France qui a le deuxième espace maritime dans le monde, le Vietnam qui a une très grande façade maritime avec plus de 3.000 km de côte ont des responsabilités particulières et ont la volonté d'agir ensemble au niveau international", a-t-il insisté.

"C'est la responsabilité des autorités politiques mais il faut absolument s'appuyer sur des sociétés éveillées, conscientes de ces problématiques et mobilisées, à commencé par l'éducation et la sensibilisation de la jeunesse. C'est aussi le sens de ce rassemblement ", a objecté M. Olivier Brochet.

À noter que cet événement se tient en même temps que "l’École supérieure sur les questions quantiques topologiques", un évènement qui se déroule du 30 juin au 5 juillet et a notamment accueilli le Professeur Duncan Haldane, lauréat du Prix Nobel de physique 2016.

Le LabelFrancÉducation est une marque de qualité pour l'enseignement bilingue francophone à l'étranger. Créé en 2012, ce label est géré par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE), en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le LabelFrancÉducation vise à promouvoir des filières bilingues francophones hors de France. Il peut être délivré pour des niveaux d'enseignement élémentaire et/ou secondaire sur programme scolaire officiel national (hors programme scolaire français). Il contribue au rayonnement de la langue et de la culture françaises.

Texte et photos : Thanh Tuê-ICISE/CVN