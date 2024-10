149e Assemblée de l'Union interparlementaire

Le Professeur Trân Thanh Vân affirme le rôle de la science dans la promotion de la paix et la diplomatie scientifique

Sous le thème "Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable", la réunion de cette organisation internationale des parlements nationaux s’est concentrée sur la maximisation des avantages des technologies émergentes, tout en abordant leurs risques potentiels, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle.

Pour un monde plus pacifique et plus prospère

Selon le Professeur de physique Trân Thanh Vân, qui est président de l’association "Rencontres du Vietnam" et directeur du Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE), "Rencontres du Vietnam", fondée en 1993, a pour objectifs de stimuler la recherche scientifique au Vietnam, de favoriser le dialogue entre scientifiques vietnamiens, ceux de la région Asie du Sud-Est et ceux des pays développés, de soutenir l'éducation des jeunes scientifiques vietnamiens, et de promouvoir la culture scientifique auprès du grand public, notamment par l'organisation de conférences et la création d’un Centre ExploraScience, pour susciter l'amour de la science chez les jeunes.

Pour aller encore plus loin, les Rencontres du Vietnam ont créé l’ICISE, destiné à accueillir des conférences scientifiques, des ateliers et des écoles thématiques dans un cadre propice aux échanges intellectuels.

Inauguré en 2013, l’ICISE est devenu un pôle d’excellence, dédié à la recherche scientifique, aux conférences internationales, et à l’éducation interdisciplinaire. Situé dans un cadre naturel exceptionnel, le centre attire des scientifiques de renommée mondiale, tout en offrant des opportunités aux jeunes chercheurs et étudiants du Vietnam et d’Asie du Sud-Est de participer à des événements scientifiques internationaux de haut niveau.

"L’ICISE, avec sa mission de promouvoir la coopération internationale dans le domaine scientifique, contribue activement à la construction d'un monde plus pacifique et plus prospère", a-t-il déclaré.

"En l'espace d'une dizaine d'années, l’ICISE a accueilli plus de 15.000 scientifiques venus de 40 pays et territoires, dont 18 lauréats du prix Nobel. Il est devenu l'une des plateformes internationales de rencontres et d'échanges entre scientifiques, préparant ainsi le Vietnam à s’intégrer à la communauté scientifique internationale grâce à l’émergence d'une nouvelle génération d’éducateurs et de chercheurs participant aux grandes expériences internationales de recherche. L’ICISE contribuera en particulier à promouvoir la diplomatie scientifique au Vietnam", a ajouté le directeur de l’ICISE.

Par ailleurs, selon le Professeur Trân Thanh Vân, les Rencontres du Vietnam ont joué un rôle dans la demande faite à l'ONU pour proclamer l'année 2023 "Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable". Face aux défis posés par le changement climatique et environnemental, cette initiative a été prolongée par l'ONU en une "Décennie des sciences" jusqu'en 2033. Durant cette période, l’UIP et l’ICISE auront un rôle clé en exploitant la convergence entre la science et la législation pour le bien de la société.

Science et intelligence artificielle

L’année 2025 sera consacrée au thème "Science et intelligence artificielle". Elle débutera avec l'École de science pour la paix au printemps 2025, organisée à SESAME, suivie d’une conférence parlementaire à l’ICISE en automne, et d’une conférence de haut niveau au Centre mondial du Roi Hamad pour la coexistence pacifique, à Bahreïn, en fin d’année. Le tandem ICISE-SESAME, qui a déjà mené des actions concrètes de rapprochement entre scientifiques de pays en conflit, continuera de tout mettre en œuvre pour contribuer à un monde de coexistence pacifique.

"Pour les conférences qui se tiendront à l’ICISE à partir de septembre 2025, nous bénéficions du ferme soutien de l'Assemblée nationale du Vietnam, qui est prête à participer et à soutenir l'organisation de cet événement en collaboration avec l’UIP et l’ICISE", a affirmé le Professeur Trân Thanh Vân.

La 149e Assemblée de l’Union interparlementaire L'une des réalisations clés de la 149e Assemblée de l’Union interparlementaire sera l'adoption de sa nouvelle Charte sur l'éthique de la science et de la technologie. Le document vise à établir un cadre réglementaire qui guidera les décisions parlementaires afin qu’elles garantissent que l'innovation profite à la société et à l'environnement. Fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l'UIP est depuis devenue l'organisation mondiale des parlements nationaux avec 180 Parlements membres et 15 membres associés.

