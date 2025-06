Binh Dinh : des experts de renommée internationale réunies à l’École d’été de physique quantique 2025

Dans la matinée du 9 juin, l'École d’été avancée sur la théorie quantique des champs et la gravitation quantique 2025 a officiellement ouvert ses portes au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaire (ICISE), situé à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

L'événement réunit une soixantaine de participants - jeunes scientifiques et doctorants - venus d’une vingtaine de pays et territoires, créant un espace académique dynamique, propice à l’échange, à la transmission du savoir et à l’inspiration autour des idées les plus avancées de la physique moderne.

Cette école d’été est organisée par l’association Rencontres du Vietnam, en collaboration avec l’ICISE et le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Elle se déroule du 9 au 20 juin. C’est la deuxième fois que cette prestigieuse école d’été est organisée en dehors de la France, après le grand succès de l’édition 2023 à Quy Nhon.

Des sommités mondiales de la physique théorique

Le point fort de cette édition 2025 est la participation, en présentiel et en ligne, de nombreux physiciens de renommée internationale en théorie quantique des champs et gravitation quantique, dont les travaux ont profondément marqué l’évolution de la pensée scientifique contemporaine.

Parmi eux figurent le Pr. Juan Maldacena (Institute for Advanced Study, Princeton, États-Unis), fondateur de l’hypothèse de Maldacena, une proposition révolutionnaire établissant un lien profond entre gravitation et théorie des cordes ; le Pr. Andrew Strominger (Université Harvard, États-Unis), pionnier dans les recherches sur les trous noirs et la gravitation quantique ; le Pr. Erik Verlinde (Université d’Amsterdam, Pays-Bas), auteur de la théorie de la gravitation émergente, une approche audacieuse remettant en question les lois classiques de Newton.

La rencontre réunit également d’autres figures majeures : Pr. Shiraz Minwalla (Tata Institute of Fundamental Research, Inde), Pr. Dàm Thanh Son (Université de Chicago, États-Unis), Pr. Nathan Berkovits (Centre international de physique théorique, Brésil), Pr. Suvrat Raju (Centre international pour les sciences théoriques, Inde).

Ces chercheurs sont accompagnés de nombreux scientifiques issus d’institutions de recherche de premier plan à travers le monde, assurant un encadrement académique de haute qualité tout au long du programme.

Une plateforme de formation et d’échange international

Selon le Professeur de physique Trân Thanh Vân, président de l’association Rencontres du Vietnam, cette école d’été ne se limite pas à une formation spécialisée, mais constitue également un véritable forum international.

Elle réunit des participants venus de pays tels que les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Inde, la Chine, l’Irlande, Israël, le Brésil, l’Iran, l’Argentine, l’Indonésie, l’Australie, la République de Corée et le Vietnam.

"C’est une occasion unique pour les jeunes scientifiques de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre les uns des autres et d’élargir leur vision dans le domaine de la recherche scientifique", a-t-il déclaré.

Les participants seront initiés, à travers des cours magistraux, des discussions de groupe et des échanges directs avec les experts, tant aux fondements de la théorie quantique des champs qu’aux modèles les plus récents de la gravitation quantique.

Près de 30 ans à transmettre la flamme de la science L’école d’été avancée sur la théorie quantique des champs et la gravitation quantique a été initiée il y a près de 30 ans par le professeur Laurent Baulieu, au Centre de Cargèse (en Corse, France). En plus de 14 éditions organisées, l’événement a accueilli plus de 1.000 étudiants internationaux, dont un grand nombre sont aujourd’hui des scientifiques renommés travaillant dans les instituts de recherche les plus prestigieux du monde. Cette école d’été bénéficie du parrainage académique de plus de 30 professeurs éminents en physique théorique, dont quatre lauréats du prix Nobel de physique. Parmi eux, trois ont déjà enseigné dans des programmes scientifiques organisés au Vietnam par l’association Rencontres du Vietnam.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN