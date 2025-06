Quy Nhon

Matériaux quantiques topologiques : première école avancée d'Asie du Sud-Est

Une quarantaine de scientifiques de premier plan, jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants venus de dix pays et territoires (Royaume-Uni, Canada, Chili, Japon, Corée, Chine, Vietnam, Thaïlande, Philippines et Singapour) se réunissent du 30 juin au 5 juillet à Quy Nhon (dans la province centrale de Binh Dinh) pour participer à l’"École avancée sur la matière quantique topologique".