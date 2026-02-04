Foire du Printemps 2026

Renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes

L’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec Alibaba.com , a organisé dans l’après-midi du 3 février, dans le cadre de la Foire du Printemps 2026, un forum consacré aux solutions visant à renforcer la compétitivité des produits d’exportation vietnamiens, dans un contexte de recomposition du commerce mondial.

À l’ouverture du forum, Hoàng Minh Chiên, vice-directeur de l’Agence de promotion du commerce, a indiqué que les activités d’exportation du Vietnam font face à des défis croissants, liés à la montée du protectionnisme commercial et au durcissement des exigences en matière de développement durable, de normes environnementales et sociales, de traçabilité et de transformation numérique. Ces évolutions exercent une pression accrue sur les entreprises exportatrices et les obligent à adapter leurs modèles de production et d’accès aux marchés.

Selon Hoàng Minh Chiên, dans le contexte d’une intégration internationale approfondie, la compétitivité à l’exportation ne repose plus sur les seuls avantages de coûts ou de volumes. Elle dépend de plus en plus de la qualité, de la valeur ajoutée et de la capacité à s’insérer plus profondément dans les chaînes commerciales mondiales. La création de valeur doit ainsi être assurée sur l’ensemble de la chaîne, de la conception à la distribution, en passant par l’approvisionnement, la production et la construction de la marque.

Le forum s’est tenu comme un espace de dialogue entre les autorités publiques, les associations professionnelles, les organismes de promotion du commerce, les partenaires internationaux et la communauté des entreprises. Les échanges ont porté sur les tendances des marchés et les opportunités d’exportation pour les secteurs clés, les solutions visant à renforcer la valeur ajoutée et la durabilité des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le rôle de l’innovation, de la transformation numérique et du commerce électronique dans le développement des exportations.

Un accent particulier a été mis sur le rôle du commerce électronique B2B dans le soutien à l’accès des entreprises exportatrices aux marchés internationaux. Dans un contexte où les échanges traditionnels rencontrent de nombreux obstacles, les plateformes numériques constituent un outil efficace pour connecter directement les entreprises vietnamiennes aux acheteurs mondiaux. À travers des initiatives telles que le "Pavillon national du Vietnam - Vietnam Pavilion", les entreprises, notamment les petites et moyennes, sont soutenues dans l’amélioration de leur accès aux marchés, le renforcement de la visibilité de leurs marques et l’élargissement de leurs opportunités de coopération commerciale, dans une perspective durable.

Intervenant lors du forum, Trân Quôc Toan, vice-directeur de l’Agence des importations et des exportations, a souligné qu’en 2025, le volume total des échanges commerciaux du Vietnam a dépassé pour la première fois 930 milliards de dollars, dont plus de 475 milliards de dollars d’exportations. Ces résultats témoignent de la capacité d’adaptation de l’économie vietnamienne dans un contexte international encore incertain.

Toutefois, selon M. Toan, les exportations restent largement dépendantes du secteur à capitaux étrangers, tandis que les entreprises nationales peinent à s’intégrer aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de production et d’exportation. Les politiques à venir devront donc se concentrer sur l’amélioration de la qualité de la croissance des exportations, en lien avec l’innovation technologique, l’augmentation du contenu local, le développement des industries de soutien, la construction d’une marque nationale pour les produits vietnamiens, ainsi que la promotion de la transition verte et du développement durable afin de répondre aux nouvelles exigences des marchés internationaux.

VNA/CVN