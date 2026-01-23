XIVe Congrès du Parti

Vision et courage : de nouveaux horizons pour le pays

Durant la tenue du XIV e Congrès du Parti, le récit de la vision, du courage et des choix stratégiques du pays est d'autant plus évoqué. Le Vietnam dépasse la simple statistique économique pour affirmer la constance et la profondeur de sa ligne politique. Sa diplomatie, fer de lance de cette transformation, a brisé l'isolement pour bâtir une nation crédible et ouverte, érigeant la confiance internationale en pilier d'un développement stratégique souverain.

Photo : VNA/CVN

Évoquant ses souvenirs des années 1990 lors de sa visite au Vietnam en 2025, la gouverneure générale d'Australie a souligné le caractère spectaculaire du développement vietnamien sur les quatre dernières décennies.

Photo : VNA/CVN

Quelques décennies plus tard, de retour à Hanoï, elle découvre "l’une des économies les plus dynamiques et les plus performantes de la région", qualifiant l’expérience vietnamienne de "véritable leçon pour le monde sur la manière de développer un pays".

Cette transformation n’a rien d’un miracle. Elle est le fruit d’un choix décisif, presque existentiel, opéré par le Parti communiste du Vietnam lors du VIᵉ Congrès : le Renouveau (Dôi moi). Dans ce vaste processus, la diplomatie s’est vu confier une mission stratégique : aller de l’avant, ouvrir des brèches, briser l’encerclement et l’embargo, afin de créer un environnement extérieur favorable à la construction et à la défense de la nation "dès l’amont, dès le lointain", et d’assurer une paix durable au service du développement.

Photo : VNA/CVN

Au lendemain du VIᵉ Congrès, le pays faisait face à de lourdes difficultés socio-économiques, tout en subissant un isolement international et des sanctions sévères, sur fond de tentatives persistantes de déstabilisation. L’ancien ministre des Affaires étrangères Nguyên Dy Niên évoquait cette période avec une formule amère : "Je préférerais choisir la corde au cou plutôt que de revenir à l’ancien mécanisme bureaucratique de l’économie administrée". Animé par l’esprit du "Renouveau ou la mort", le Parti ne s’est pas contenté de réformer l’économie : il a profondément repensé sa politique extérieure.

Photo : VNA/CVN

La diplomatie vietnamienne a alors multiplié les initiatives, notamment en favorisant une solution politique à la question cambodgienne et en s’impliquant activement dans le règlement du dossier des "boat people". Ces efforts ont permis de rétablir progressivement le dialogue, puis d’améliorer les relations avec les grandes puissances et les pays de la région, ouvrant ainsi la voie à une phase ultérieure de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.

Les années 1990 marquent un tournant historique avec l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995. Plus qu’un simple acte diplomatique, il s’agit d’une décision stratégique, volontaire et audacieuse, inscrivant pleinement le pays dans les dynamiques de coopération régionale et mondiale. Cette ouverture se poursuit avec la normalisation des relations avec les États-Unis, l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, puis la conclusion d’accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA ou le RCEP.

D’un État autrefois isolé, le Vietnam est devenu un acteur pleinement inséré dans la communauté internationale : il entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays et dispose d’un réseau de 37 partenariats globaux ou stratégiques, incluant l’ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, tous les pays de l’ASEAN et la majorité des grandes économies mondiales. Le pays est membre actif de plus de 70 organisations internationales, a exercé à deux reprises le mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité et a siégé deux fois au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, tout au long du processus de Renouveau, la diplomatie a joué un rôle pionnier dans la préservation de la paix et la défense anticipée de la nation, en créant la configuration extérieure la plus favorable jamais connue pour l’édification et la protection du pays. La ligne diplomatique actuelle - indépendante, autonome, pacifique, fondée sur la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification, ainsi que sur une intégration internationale proactive - est l’aboutissement de ce long cheminement et a produit "des résultats majeurs, d’une portée historique".

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, la diplomatie ne se limite plus à la préservation de la paix : elle est devenue un levier direct du développement. La diplomatie économique joue un rôle moteur en mobilisant les ressources extérieures pour renforcer les capacités internes, concrétiser les objectifs de croissance et améliorer les conditions de vie de la population. D’une économie en retard, le Vietnam est désormais classé parmi les 32 premières économies mondiales en termes de PIB, figure dans le top 20 des pays au commerce extérieur le plus important et s’impose comme une destination attractive pour les investissements étrangers.

En dressant le bilan de quarante années de Renouveau, Manuela V. Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, estime que le Vietnam constitue un exemple emblématique de réussite en matière de développement. En quatre décennies, le revenu des ménages a été multiplié par six et l’extrême pauvreté a quasiment disparu. Elle souligne en particulier la décision audacieuse prise par l’État dans les années 1980 d’ouvrir l’économie et de faire des exportations un axe prioritaire.

Parallèlement, la diplomatie vietnamienne a contribué à préserver un environnement pacifique et stable, en réglant les questions frontalières et territoriales, en promouvant des frontières de paix, d’amitié et de coopération, et en défendant avec constance la souveraineté, les droits et les intérêts légitimes du pays en mer, sur la base du droit international.

Photo : VNA/CVN

Pour l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, l’essor économique spectaculaire du pays va de pair avec une activité diplomatique tout aussi remarquable. Le réseau de relations extérieures, les partenariats stratégiques globaux et les accords de libre-échange témoignent, selon elle, d’"un Vietnam résolument tourné vers l’extérieur, engagé de manière proactive dans une intégration profonde avec le monde".

De son côté, l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Caroline Beresford, se dit impressionnée par la rapidité de la croissance et l’ampleur des réformes, qualifiant la sortie de dizaines de millions de personnes de la pauvreté depuis 1990 d’"accomplissement tout à fait remarquable". Saluant l’ambition économique du Vietnam ainsi que l’échelle et le rythme de ses réformes actuelles, elle assure que, dans ce parcours, "la Nouvelle-Zélande restera toujours aux côtés du Vietnam en tant que partenaire fiable".

Quarante années après le lancement du Renouveau, le pays a franchi un seuil historique : d’une nation soumise à l’embargo, il est devenu un acteur international respecté ; d’une économie en difficulté à l’époque de la planification centralisée, il est passé à une économie pesant plus de 500 milliards de dollars. Cette trajectoire remarquable doit beaucoup à une diplomatie à la fois ferme dans ses principes et innovante dans ses pratiques.

Photo : VNA/CVN

À l’aube d’une nouvelle étape, dans un contexte mondial marqué par une concurrence stratégique accrue, la diplomatie vietnamienne est appelée à assumer de nouvelles responsabilités majeures. Comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm, dans cette nouvelle ère - celle de l’essor national - la diplomatie doit atteindre de nouveaux sommets afin de remplir des missions toujours plus nobles, à la hauteur de son rôle d’avant-garde et de force intégrée de la révolution vietnamienne. Le projet de documents du XIVᵉ Congrès le réaffirme clairement : le renforcement de la défense et de la sécurité, l’intensification de l’action extérieure et de l’intégration internationale constituent des priorités stratégiques permanentes.

Thi Nhung/CVN