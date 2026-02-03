Foire du Printemps 2026 : plus de 1.000 milliards de dôngs attendus

Prévue sur 12 jours, avec une ouverture quotidienne de 9h00 à 21h00, la Foire du Printemps 2026 ambitionne de créer un espace d’échanges commerciaux particulièrement dynamique. Les organisateurs tablent sur un chiffre d’affaires dépassant les 1.000 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

La Foire du Printemps 2026 se tient du 2 au 13 février à Hanoï. Elle devrait répondre pleinement aux besoins d’achats et d’expériences culturelles des habitants et des visiteurs durant la période de pointe avant, pendant et après le Têt. L’événement constitue un temps fort de la stratégie visant à stimuler la consommation, à développer le marché intérieur et à promouvoir les marques vietnamiennes à l’occasion du Nouvel An lunaire.

Un événement majeur pour la promotion commerciale

Selon Hoàng Minh Chiên, vice-directeur de l’Agence de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, "la première édition de la Foire du Printemps en 2026 est un événement national de promotion commerciale, qui ouvre une série annuelle de foires nationales. Elle vise à stimuler la consommation pendant le Têt, à développer le marché intérieur, à valoriser la marque Vietnam et à renforcer les connexions entre investissement, commerce et culture".

Photo : VNA/CVN

Au-delà de l’objectif immédiat de relance de la consommation durant le Têt, la Foire du Printemps 2026 s’inscrit dans une vision à long terme : bâtir un événement de promotion commerciale global, professionnel et conforme aux standards internationaux, contribuant progressivement à faire du Vietnam un pôle régional des foires et expositions, tout en garantissant une utilisation efficace, transparente et économe des fonds publics, associée à une forte mobilisation du secteur privé.

La foire est organisée sur une superficie d’environ 100.000 m² d’espaces couverts et plus de 45.000 m² en plein air, comprenant 10 halls d’exposition d’environ 10.000 m² chacun. Environ 3.000 stands standard sont prévus, ainsi que des espaces dédiés aux activités culturelles, culinaires et expérientielles.

L’événement est structuré en pavillons thématiques. Le pavillon "Territoire à l’honneur", piloté par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, mettra en avant les réalisations économiques, financières et d’innovation de la métropole, ainsi que l’atmosphère festive du Têt du Sud. Le pavillon "Promenade printanière au pays natal – Produits des quatre régions" rassemble les spécialités régionales, les produits labellisés OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit) et les opportunités d’investissement des provinces et villes du pays.

Le pavillon "Produits agricoles vietnamiens – Rayonnement des couleurs du printemps", placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, présente les produits agricoles clés, les modèles d’agriculture de haute technologie, d’agriculture verte et d’économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Le pavillon "Printemps prospère", organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, réunit des entreprises multisectorielles des domaines industriel, commercial et des services, afin de stimuler la mise en relation entre l’offre et la demande domestiques.

L’un des temps forts de la foire est l’Exposition internationale de la chaîne de valeur des industries du textile-habillement, de la chaussure, du bois et de l’artisanat (VIVC 2026), placée sous le thème "Des matières premières aux marchés - Une chaîne de valeur complète" (From Materials to Markets - One Completed Value Chain), qui est organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce en collaboration avec les associations professionnelles. En parallèle, le pavillon "Têt de retrouvailles", porté par le Comité populaire de Hanoï, recréera l’ambiance du Têt traditionnel, des villages de métiers et de la gastronomie emblématique de la capitale.

Selon le comité d’organisation, les programmes de stimulation de la consommation sont déployés de manière coordonnée et ciblée, avec un contrôle strict de la qualité et de la traçabilité des produits. Le chiffre d’affaires total des transactions réalisées à la Foire du Printemps 2026 devrait ainsi dépasser les 1.000 milliards de dôngs enregistrés lors de la Foire d’Automne 2025.

"La foire joue également le rôle de pont entre producteurs, distributeurs et consommateurs, en réduisant les intermédiaires. Les entreprises peuvent ainsi diminuer leurs coûts opérationnels et de consignation de 15 à 20%, permettant à la fois aux entreprises et aux consommateurs de bénéficier de prix plus attractifs", a souligné Hoàng Minh Chiên.

Phuong Nga/CVN