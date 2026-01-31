Foire du Printemps 2026 : célébrer la prospérité du pays et l’identité nationale

Sous l’impulsion du Premier ministre Phạm Minh Chính, et dans le sillage du succès du XIV e Congrès national du Parti, le ministère de l’Industrie et du Commerce lance à Hanoï la première édition de la Foire du Printemps, prévue du 2 au 13 février. À la croisée du dynamisme économique et de la célébration culturelle, cet événement d’envergure nationale s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour stimuler la consommation intérieure et valoriser le "Made in Vietnam" à l’aube de l’année 2026.

La genèse de la Foire du Printemps 2026 s’inscrit dans une volonté politique forte, conformément aux orientations définies par le Premier ministre lors de la réunion du Comité permanent du gouvernement du 26 janvier 2026. Alors que le pays vibre encore de l’élan suscité par la réussite du XIVe Congrès national du Parti, le ministère de l’Industrie et du Commerce, en étroite coordination avec les ministères et les collectivités locales, s’est vu confier la mission de faire de cet événement un levier de croissance pour cette nouvelle année.

Placée sous le thème "Connexion de la prospérité - Célébration d’un printemps glorieux", la foire dépasse le cadre d’une simple manifestation commerciale pour devenir une initiative politique et économique majeure. Elle vise à stimuler la demande durant la haute saison du Têt, à renforcer les liens entre production, distribution et marché, à promouvoir les marques nationales et les valeurs culturelles vietnamiennes.

Cette initiative s’appuie sur le succès retentissant de la Foire d’Automne 2025, véritable "super foire" qui avait marqué les esprits avec ses 130.000 m2 d’exposition, ses 3.000 stands et une fréquentation moyenne de 100.000 visiteurs par jour. Ce précédent a confirmé la pertinence d’un modèle de foire nationale annuelle. La Foire du Printemps 2026 se positionne ainsi comme un nouveau point de convergence stratégique pour les entreprises et les consommateurs.

Pour le gouvernement, l’enjeu est clair : faire du commerce intérieur un pilier structurel de l’économie nationale, au même titre que les exportations et l’investissement. En dynamisant la circulation des marchandises et en contribuant à la stabilité du marché à l’approche du Nouvel An lunaire, l’événement entend instaurer un climat de confiance durable dès les premiers jours de l’année.

Pour accueillir cette ambition, le choix s’est porté sur l’Espace d’exposition Kim Quy (en forme de Tortue d’or), rattaché au Centre d’exposition du Vietnam (VEC). Doté d’infrastructures modernes, modulables et hautement spécialisées, le site répond aux exigences d’un événement de dimension internationale.

Avec près de 100.000 m2 d’espaces intérieurs, répartis en dix halls thématiques, complétés par plus de 45.000 m2 d’espaces extérieurs, la configuration offre un équilibre harmonieux entre les secteurs industriel, agricole et culturel. L’ensemble crée un environnement propice aux échanges commerciaux tout en proposant une expérience immersive et festive aux visiteurs vietnamiens et internationaux.

Pensée comme une véritable odyssée printanière à travers le Vietnam, la foire s’articule autour de huit grandes zones thématiques, où se rencontrent performances économiques et créativité culturelle.

Au cœur du dispositif, Hô Chi Minh-Ville occupe une place centrale. Véritable moteur économique du pays, son espace met en lumière les avancées économiques, financières et technologiques de la métropole du Sud, tout en présentant la vision d’une ville intelligente, moderne et durable, enrichie par des spectacles artistiques et les traditions festives du Têt méridional.

Le parcours se poursuit avec l’espace "Printemps du pays - Produits des quatre horizons", véritable vitrine de la diversité régionale. Les provinces et villes y exposent leurs spécialités emblématiques, leurs produits certifiés OCOP (À chaque commune, son produit) ainsi que leurs atouts touristiques. Cette zone favorise la connexion directe entre producteurs et consommateurs, valorisant le savoir-faire local et l’identité des terroirs.

Parallèlement, l’espace "Agriculture vietnamienne - Éclat du printemps", piloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, illustre la transition vers une agriculture verte, circulaire et à haute valeur ajoutée, intégrant produits forestiers, aquatiques et modèles de production innovants.

Le secteur industriel est représenté par la zone "Printemps de la prospérité", placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce. Ce pôle rassemble des entreprises multisectorielles de la distribution et des services, proposant des solutions commerciales adaptées à la forte demande de fin d’année.

En complément, l’exposition VIVC 2026, consacrée aux chaînes de valeur du textile, de la chaussure et de l’artisanat du bois, met en avant le concept "From Materials to Markets - One Completed Value Chain" (De la matière au marché : une chaîne de valeur intégrée). Alliant échanges B2B et B2C, elle vise à renforcer la compétitivité et la visibilité internationale des marques vietnamiennes.

La dimension culturelle constitue l’un des piliers de la manifestation, notamment avec l’espace "Têt des retrouvailles", orchestré par la ville de Hanoï. Ce pavillon recrée l’atmosphère du Têt traditionnel à travers les villages de métiers, les démonstrations de calligraphie et la confection des gâteaux de riz ancestraux.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme enrichit cette offre avec le pavillon "Quintessence de la culture vietnamienne", dédié aux produits des industries créatives. Dans ce dialogue entre tradition et modernité, arts du spectacle et gastronomie deviennent de véritables ambassadeurs culturels du Vietnam contemporain. Les espaces extérieurs, regroupés sous l’intitulé "Saveurs du Printemps", offrent quant à eux des lieux conviviaux de restauration et de partage.

La réussite de l’événement repose également sur une stratégie de communication multicanale d’envergure. Médias nationaux et locaux sont mobilisés pour assurer une couverture complète avant, pendant et après la foire, avec un accent particulier sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux afin de toucher les jeunes publics et les partenaires étrangers.

Au-delà de la fête, la Foire du Printemps 2026 se veut aussi un espace de réflexion stratégique. Le programme prévoit plusieurs forums de haut niveau, dont un consacré au panorama du commerce électronique et à son développement durable, ainsi qu’un autre axé sur les solutions de renforcement de la compétitivité des produits vietnamiens dans les chaînes de valeur mondiales.

En conjuguant festivités culturelles, échanges commerciaux et débats stratégiques, la Foire du Printemps 2026 s’impose comme un point de départ emblématique pour une année placée sous le signe de la prospérité, de la confiance et de l’intégration réussie du Vietnam.

