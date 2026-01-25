De l’artisanat au numérique : l’essor d’une coopérative de tissage à Sơn La

Au cœur des montagnes de Sơn La, la coopérative de tissage du village Khảo a trouvé dans la transformation numérique un nouvel élan. En élargissant ses canaux de vente, cette petite structure artisanale a su accroître ses revenus et améliorer la vie de ses membres.

>> La transformation numérique au service du développement durable à Vân Hô

La Coopérative de tissage du village Khảo, dans la commune de Tường Hạ, province de Sơn La (Nord), est plus animée que jamais à l'approche du Tết. Les membres travaillent sans relâche pour achever leurs produits afin de les fournir aux consommateurs.

La directrice de la coopérative est Hà Thị Thảo. Elle explique que les générations des mères et des grands-mères maîtrisaient parfaitement le tissage, fabriquant pour elles-mêmes et leurs familles des articles tels que des écharpes, des chemises, des oreillers, des matelas, des couvertures, etc.

Cependant, avec la génération de Thảo, la vie moderne et la diversité des besoins de consommation ont amené les nouvelles générations à ne plus savoir tisser, et préfèrent acheter des produits déjà fabriqués ou les commander en cas de besoin de produits traditionnels.

En observant cela, Thảo a eu l'idée de restaurer l'art du tissage. Son mari et elle ont décidé de créer la Coopérative de tissage au village Khảo en juin 2024. Les premiers jours, l'établissement comptait moins de 10 membres. Aujourd'hui, elle en compte plus de 30, et tous les membres sont des femmes de l'ethnie Mường. Les principaux produits sont des tissus traditionnels, des oreillers, des matelas, des écharpes…

"Khảo est un village difficile de la commune de Tường Hạ. Avec l'espoir de restaurer le métier traditionnel et d'aider les femmes à augmenter leurs revenus, j'ai créé cette coopérative. Moi-même, j'ai beaucoup appris des anciennes au sein de la coopérative", révèle Mme Thảo.

"Ma femme est la directrice et moi, je suis le directeur adjoint de la coopérative. Je trouve cela tout à fait normal et je soutiens ma femme dans son rôle de dirigeante d’entreprise pour renforcer sa confiance en elle", se déclare Lưu Xuân Hồng, mari de Thảo.

Autrefois, les femmes Mường se consacraient principalement aux tâches ménagères comme la cuisine ou l'accompagnement des enfants à l'école, mais aujourd'hui, elles augmentent leurs revenus en participant à la coopérative. Ce travail les aide également à gagner en confiance.

"Je fais partie de la coopérative depuis un peu plus d'un an. Depuis que j'ai rejoint le projet, nous avons un revenu relativement stable, bien que modeste. Le métier du tissage de brocart est une tradition héritée de nos parents et de nos grands-parents. Nous espérons pouvoir continuer à développer ce métier non seulement pour créer des emplois pour les habitants locaux, mais aussi pour contribuer à préserver et à développer la culture de notre région", confie Đinh Thị Sính, membre de la Coopérative de tissage du village Khảo.

Transformation numérique avec l'aide du projet GREAT

Pour développer la coopérative et faire en sorte que les produits soient connus par le plus grand nombre de clients possible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, Hà Thị Thảo s'intéresse particulièrement à la transformation numérique. Elle a participé au sous-projet "Promotion de l’écosystème de la transformation numérique" (Inclusive Digital Acceleration Program - IDAP en anglais), soutenu par le projet GREAT du gouvernement australien et mis en œuvre par la société KisStartup.

Sous les conseils de KisStartup, Hà Thị Thảo a appris à répartir le travail entre les chefs d'équipe et les membres de sa famille. Plusieurs grandes commandes ont contribué à augmenter les revenus et à créer des emplois pour les femmes du village. Elle a en particulier appris à utiliser les pages Facebook comme outil de vente de produits.

"J'ai eu l'opportunité de participer à des formations financées par le projet GREAT du gouvernement australien. J'y ai appris à gérer mon temps, à appliquer la transformation numérique, à vendre sur les réseaux sociaux et, surtout, à créer une page Facebook. Cela m'a aidée à devenir plus confiante et à vendre plus de produits", confie Hà Thị Thảo. Selon son mari Lưu Xuân Hồng, la transformation numérique a permis à la coopérative d’augmenter le chiffre d’affaires, de trouver plus facilement des clients via internet, et de ce fait, d’accroître les profits de la coopérative. "Nous apprécions beaucoup les formations proposées par le projet GREAT, en particulier celles liées aux impôts, à la comptabilité et à la transformation numérique", dit-il.

Après avoir suivi la formation, la coopérative a connu des changements notables. Thảo a pris l'initiative d'acheter un ordinateur, d'élargir son développement de nouveaux produits, d'augmenter la capacité d'organisation de l'équipe, et de faire participer son mari et ses enfants à la production et à la gestion. Ils ont également commencé à définir les prix des produits et à utiliser les canaux de vente en ligne. Cela leur a permis de se connecter avec de nombreux clients et acheteurs, ce qui a contribué à augmenter leurs revenus.

"Au début, nos clients étaient principalement des jeunes, mais maintenant nous avons des clients venant de Thanh Hóa, Hòa Bình et même de Thaïlande. Nous espérons faire connaître notre métier traditionnel, notamment auprès des jeunes. Nous sommes prêts à fournir des matières premières et à donner des conseils en ligne à ceux qui souhaitent développer le métier du tissage traditionnel", dit Hà Thị Thảo.

Avec l'ambition de développer leur métier traditionnel de manière durable, Hà Thị Thảo et les membres de la Coopérative de tissage du village Khảo mettent tout en œuvre pour offrir une nouvelle perspective aux communautés ethniques minoritaires. Les activités de la coopérative ne se contentent pas de fournir des revenus aux habitants, elles aident également les femmes des ethnies minoritaires à prendre confiance en elles, tout en contribuant à la préservation de leur patrimoine culturel.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN