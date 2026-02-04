Foire du Printemps 2026

Vitalité économique confirmée avec plus de 32.000 visiteurs en deux jours d'ouverture

Selon les données provisoires du Comité d’organisation, la Foire du Printemps 2026 a attiré 18.300 visiteurs le 2 février (jour d’ouverture) et 14.000 le 3 février, pour un total dépassant déjà 32.000 entrées en deux jours.

Photo : VNA/CVN

L'activité économique au sein des stands a montré une réelle vitalité. Aux pavillons locaux, le chiffre d'affaires varie entre 20 millions et un milliard de dôngs. La province de Son La a enregistré les revenus les plus élevés. Pour les entreprises présentes dans les stands chargés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les ventes par entité s’échelonnent de 200.000 dống à plus de 2 milliards.

Pour optimiser l’accueil et maximiser l’attractivité, le ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec le Centre national des expositions du Vietnam (VEC), a déployé de nouvelles stratégies. Le ministère a émis le document officiel n° 760/BCT-XTTM, invitant les Comités populaires provinciaux et municipaux à intensifier la communication locale et à faciliter les visites des habitants.

La Foire du Printemps 2026 qui se tient du 2 au 13 février au Centre national des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, constitue une initiative majeure de promotion commerciale à l’échelle nationale. Elle marque le lancement d’une série annuelle de foires nationales, appelées à devenir des rendez-vous structurants pour la stimulation de la consommation intérieure, le développement du marché domestique et la valorisation de la marque "Vietnam" à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Avec la participation d’environ 2 500 entreprises et près de 3 000 stands répartis sur plus de 145.000 m² (espaces couverts et extérieurs), la foire s’impose comme un rendez-vous commercial et culturel d’envergure nationale. Conçue comme un véritable "voyage printanier à travers le Vietnam", elle met en valeur la diversité des produits, des territoires et des identités culturelles à travers huit espaces thématiques (ou neuf selon certaines descriptions), enrichis d’activités artistiques, créatives et expérientielles attractives.

VNA/CVN