Wallonie-Bruxelles croit en la "nouvelle ère" du Vietnam

Le Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, livre son analyse dans Le Courrier du Vietnam sur les transformations en cours dans le pays. Il revient sur sa résilience, son héritage du Dôi moi et les perspectives de coopération bilatérale à venir.

Photo : CVN

Le Vietnam vit son XIVe Congrès national du Parti en ce début d’année 2026. En tant que partenaire de confiance, quel regard portez-vous sur cet événement politique majeur du pays ?

En tant que représentation diplomatique officielle, nous suivons avec beaucoup d’attention ce Congrès, parce qu’effectivement, il va servir à définir les principales orientations du pays pour les cinq prochaines années et au-delà.

Donc, il y aura également un impact en matière de coopération internationale. C’est pour cela que nous sommes extrêmement attentifs aux décisions qui seront prises. Je souhaite d’ores et déjà à toutes les personnes participant au congrès la meilleure des réussites au cours de cet événement.

Ces cinq dernières années (2021-2025), le monde a connu des incertitudes majeures. Comment évaluez-vous la résilience et le leadership du Parti communiste du Vietnam dans le maintien de la stabilité macroéconomique et le renforcement de la position du pays, notamment à travers son principe de "diplomatie du bambou" ?

Alors, c’est vrai que nous avons connu ces dernières années des événements très importants, je pense notamment à l’épidémie de COVID-19. Il y a également de nouvelles tensions entre pays. On le voit aussi avec la reconnaissance de conflits armés dans certaines parties du monde. Tout cela signifie que, plus que jamais, il est important d’avoir beaucoup de stabilité dans les pays.

Je pense que le Vietnam est un bon exemple à suivre à ce niveau, avec une continuité dans sa gouvernance. Également au niveau de sa politique du bambou que vous avez citée, et je pense aussi à sa défense du multilatéralisme. Le Vietnam est extrêmement dynamique et actif au sein des enceintes multilatérales.

Je citerai notamment celle de la Francophonie. Souvenez-vous que c’était d’ailleurs ici, à Hanoï, que le premier sommet de la Francophonie organisé en Asie avait eu lieu, en 1997. Également dans d’autres enceintes, notamment au sein de l’ASEAN, je pense que le Vietnam est extrêmement engagé. Les Nations unies aussi, avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable, que j’ai déjà cités, et in fine également l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

L’année 2026 marque également le 40e anniversaire du Dôi moi (Renouveau). Selon vos observations, quels sont les "miracles" les plus marquants qui ont permis au Vietnam de passer d’un pays modérément développé à une économie dynamique et à un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale ?

Le Renouveau a été un pivot historique qui a notamment permis au Vietnam de changer son modèle économique et de passer à une économie de marché tout en conservant les valeurs socialistes. Cela a également permis un développement socio-économique très important et, ainsi, de sortir des millions de personnes de la pauvreté. C’est un événement fondamental, et je pense que cela s’inscrit aussi dans la philosophie du Vietnam, notamment au niveau international, de mettre en œuvre les objectifs de développement durable.

L’un des objectifs les plus importants est la lutte contre la pauvreté. Je garde surtout cela à l’esprit, ainsi que le fait d’être devenu un acteur de premier plan de l’économie mondiale grâce à cette décision du Renouveau, et d’assurer un développement économique constant, dont nous-mêmes ne pouvons que rêver quand on voit les chiffres de croissance du PIB, bientôt proches de 10%.

Présenté comme un tournant décisif pour atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, quelles décisions attendez-vous du XIVe Congrès du Parti pour donner un nouvel élan à l’environnement d’investissement et à la coopération internationale ?

Nous attendons surtout qu’il y ait des signaux clairs en matière de développement économique, notamment en ce qui concerne la transition vers une économie plus verte, plus résiliente, plus inclusive et donc plus durable.

C’est très important, et les premiers signaux que nous en avons, notamment la volonté de mettre l’accent sur l’éducation, la science, la recherche et l’innovation, sont effectivement, je pense, des clés pour entrevoir un avenir plus serein pour le pays, tout en assurant son développement au bénéfice de tous, pas seulement des Vietnamiens, mais également des acteurs internationaux, puisque le Vietnam est un pays qui collabore énormément, que ce soit avec ses voisins ou avec d’autres pays dans le monde.

Après ce Congrès, le Vietnam entamera un nouveau chapitre de son développement socio-économique. Quelles sont les orientations stratégiques de la Délégation Wallonie-Bruxelles pour s’adapter et porter le partenariat avec le Vietnam à un niveau supérieur pour la période 2026-2030 ?

Nous sommes actuellement à mi-parcours de notre programmation 2025-2027. La santé demeure l’un de nos projets phares, notamment à travers le développement du réseau de médecine de famille afin d’améliorer la santé globale de la population.

La défense de la Francophonie reste également une priorité partagée, avec en ligne de mire le sommet au Cambodge l’année prochaine. Par ailleurs, nous mettrons l’accent sur la lutte contre le changement climatique et sur l’adaptation de secteurs comme l’agriculture et l’aquaculture. Enfin, pour soutenir l’économie verte, nous collaborerons sur les filières de recyclage des déchets, notamment dans le secteur de la construction, secteur particulièrement actif au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Si vous deviez choisir trois mots pour décrire l'avenir du Vietnam et votre relation bilatérale, quels seraient-ils ?

Nos relations sont déjà d'un très haut niveau, comme l'a confirmé la visite d'État en avril dernier. Pour l’avenir, je retiendrai trois piliers.

D’abord, l’amitié, qui caractérise nos liens bilatéraux. Ensuite, l’innovation, car nos deux pays misent sur les nouvelles technologies pour améliorer le quotidien des citoyens. En Belgique, l'absence de ressources naturelles nous pousse à investir massivement dans la recherche scientifique. Enfin, l’éducation. Je me réjouis de voir que le gouvernement vietnamien en fait une priorité pour offrir des perspectives à sa jeunesse. L’éducation est au cœur de notre coopération, notamment via la mobilité étudiante et les projets interuniversitaires. Nous poursuivrons ce travail dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle.

Propos recueillis par Hông Anh/CVN