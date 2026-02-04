La Foire du Printemps 2026 booste l’agroalimentaire

La Foire du Printemps 2026 s'impose comme un levier stratégique majeur. Cet événement propulse désormais l'agroalimentaire vietnamien vers une intégration réussie sur les marchés les plus exigeants.

>> La Foire du Printemps 2026 s’ouvre sous le signe de l’excellence artistique

>> Foire du Printemps 2026 : vitrine de l’agriculture verte et durable du Vietnam

>> Foire du Printemps 2026 : plus de 1.000 milliards de dôngs attendus

>> Vitalité économique confirmée avec plus de 32.000 visiteurs en deux jours d'ouverture

Photo : CTV/CVN

Alliant qualité premium, récits culturels et vision commerciale moderne, les entreprises et coopératives s’efforcent de propulser les saveurs du terroir vietnamien sur la scène internationale.

À la Foire du Printemps, qui se tient du 2 au 13 février au Centre d’Exposition du Vietnam, en banlieue de Hanoï, le stand de la Coopérative de thé séculaire de Ta Xua, province de Son La (Nord), séduit les citadins avec ses crus d’exception. Sa porte-parole, Cao Lê Thi Binh Minh, y dévoile des gammes raffinées allant du thé blanc au thé noir, sans oublier les perles artisanales issues de variétés vertes et jaunes.

La singularité réside dans le format. Chaque perle de thé, compacte et façonnée méticuleusement à la main, correspond à une infusion unique. Ces créations proviennent de bourgeons de théiers Shan Tuyêt, nichés à 2.800 m d'altitude, là où quelque 3.200 arbres centenaires s’épanouissent dans la brume permanente. Le processus demeure traditionnel : un traitement manuel et une torréfaction au chaudron en fonte chauffé au bois, préservant ainsi une saveur douce et une longueur en bouche caractéristique.

“Grâce au soutien des organisateurs, nous rapprochons ce patrimoine de théiers anciens des consommateurs”, confie Mme Binh Minh. L’ambition de la cooopérative est claire : élargir ses parts de marché, améliorer le niveau de vie des minorités ethniques des hautes terres et pérenniser la marque Ta Xua.

Pour sa première participation, la Sarl du commerce et des services Thuy Long présente un catalogue diversifié, allant des graines de spécialité de l’ancienne province de Quang Nam aux produits laitiers haut de gamme. La vedette du stand reste le lait de bufflonne et la bière de lait fermentée, première gamme de lait chinois importée officiellement au Vietnam.

Bùi Tuân Long, directeur de l’entreprise, précise que ce lait provient de buffles Murrah d'origine indienne, élevés dans des zones froides selon un protocole strictement fermé. Ici, les bêtes bénéficient de soins privilégiés : deux bains quotidiens et trente minutes de musique pour garantir une pureté optimale du lait. Déjà présents dans le réseau Aeon Mall Long Biên et Hà Dông, à Hanoï, ces produits devraient prochainement s'étendre au marché de la ville de Hai Phong (Nord).

Nécessité d’un soutien de l'État

Photo : CTV/CVN

Pour lever les freins logistiques et commerciaux des produits OCOP (À chaque commune son produit), M. Long appelle à un accompagnement étatique plus vigoureux. “Nous souhaitons que le Département de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et les médias renforcent leur appui publicitaire pour accroître l'influence de ces foires auprès du grand public”, plaide-t-il.

De son côté, Lê Thi Quynh Trang, de la coopérative Phu Lôc, province de Thai Nguyên (Nord), souligne le défi de la notoriété régionale. Pour elle, la solution réside dans l’exigence : les producteurs doivent maintenir une qualité irréprochable pour que le produit final sur le marché soit en parfaite adéquation avec les certifications obtenues.

Enfin, les exposants sollicitent davantage de formations sur le design et la protection des marques. L’objectif : offrir aux produits agricoles une esthétique attrayante, à la hauteur de leur excellence intrinsèque. La Foire du Printemps 2026 s'affirme ainsi comme un pont stratégique, valorisant le dévouement des agriculteurs et consolidant la posture des produits vietnamiens sur le marché.

Huong Linh/CVN