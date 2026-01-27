Vietnam - France : une ère nouvelle, entre confiance et ambition commune

À l'aube du Têt traditionnel 2026 et au lendemain de la clôture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l'ambassadeur de France, Olivier Brochet, dresse un bilan prospectif des relations bilatérales. Entre projets stratégiques et convergences diplomatiques, il réaffirme l'engagement de l’Hexagone aux côtés du Vietnam pour relever les défis du siècle.

Quel bilan tirez-vous des avancées réalisées en 2025 dans la coopération franco-vietnamienne, et quels sont aujourd'hui les projets clés qui en structurent la dynamique ?

L'année 2025 a véritablement marqué une étape de renforcement majeur pour notre coopération bilatérale, tout d’abord sur le plan politique. Cette dynamique a été portée par deux événements d’une importance capitale : la visite d'État du président Emmanuel Macron au Vietnam à la fin du mois de mai, ainsi que le déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh en France, d'abord à Nice pour le sommet sur les océans, puis à Paris pour une réunion bilatérale. Ce qui est ressorti avec force de ces échanges entre nos hauts responsables, c’est le sentiment de fierté pour les décennies de coopération passées, mais surtout une volonté commune de faire davantage dans un esprit de confiance. Ce mot, la confiance, est devenu le pivot de notre relation. Il exprime l'engagement de la France à accompagner le Vietnam dans ses ambitions d’investissement et de développement des sciences, des technologies et des infrastructures de nouvelle génération. Cette confiance se manifeste aussi par notre volonté de travailler ensemble à une plus grande stabilité internationale, pour la défense de la paix et du système multilatéral.

Je garde de la visite du président Macron à Hanoï trois images particulièrement fortes et symboliques de ce lien. La première est sa réception au Temple de la Littérature par le secrétaire général et son épouse. Ce fut un moment d'une grande émotion, dans un lieu historique qui incarne parfaitement l'âme du Vietnam. Le deuxième moment clé, très symbolique de notre amitié durable, fut la plantation conjointe d'un arbre de l'amitié dans le parc de la présidence, suivie de la visite de la maison du Président Hô Chi Minh en compagnie du secrétaire général. Enfin, le troisième temps fort fut le discours et l'échange du président de la République avec les jeunes étudiants vietnamiens de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH). C’était une manière d'exprimer la confiance que nous plaçons dans la jeunesse vietnamienne et notre désir de contribuer à la réussite future de leur pays.

Sur le plan des projets concrets examinés lors de ces sommets, nous avons identifié plusieurs axes stratégiques essentiels pour l'avenir du Vietnam. Le premier concerne la défense, où le Vietnam souhaite diversifier ses partenariats pour renforcer son autonomie stratégique. La France est prête à cet accompagnement, comme le souligne la lettre d'intention signée entre nos ministres de la Défense. Le deuxième axe majeur est celui de la transition énergétique. La France, leader technologique maîtrisant l’ensemble du secteur énergétique, y compris le nucléaire, a proposé son expertise pour aider le Vietnam à répondre à ses besoins croissants tout en atteignant l'objectif de neutralité carbone en 2050. Le troisième pilier concerne les transports durables, avec une volonté de partage technologique et de savoir-faire pour la future ligne de TGV et le développement des métros. La France s’engage ici non seulement sur les technologies, mais aussi sur la formation des ingénieurs vietnamiens. Enfin, la santé reste un domaine de coopération historique et vital pour le bien-être de la population, que nous continuons de renforcer activement.

Le XIVe Congrès du Parti s'est achevé avec l'adoption de sa Résolution fixant les objectifs de développement du Vietnam à l'horizon 2030 et 2045. Comment évaluez-vous ces objectifs et de quelle manière la France entend-elle accompagner le Vietnam ?

Nous saluons avec enthousiasme l'ambition portée par le Vietnam et son leadership dynamique lors de ce congrès. La France est prête à s'engager pleinement dans cette nouvelle ère de développement, convaincue que nos deux nations peuvent travailler davantage dans leurs intérêts mutuels. Nous restons extrêmement attentifs aux besoins exprimés par le Vietnam dans tous les secteurs. Au-delà du développement économique, nous notons l'aspiration du Vietnam à jouer un rôle international de premier plan en faveur de la paix.

Dans un contexte mondial marqué par une certaine brutalisation des rapports de force, la collaboration entre la France et le Vietnam est essentielle pour protéger le droit international et les institutions multilatérales. Cette convergence de vues a été clairement exprimée entre le président Macron et le secrétaire général Tô Lâm. En 2026, alors que la France assume la présidence du G7 et siège en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, nous comptons dialoguer activement avec le Vietnam. L’idée est de voir comment, ensemble, nous pouvons ramener plus de raison et de stabilité dans les affaires du monde.

Comment analysez-vous les orientations actuelles de la diplomatie vietnamienne et quelles opportunités cela ouvre-t-il pour l'évolution des relations franco-vietnamiennes ?

Le Vietnam réaffirme avec constance son attachement à son indépendance et à son autonomie stratégique, des principes essentiels pour la stabilité régionale. C’est un pays qui pèse de plus en plus au sein des enceintes internationales comme l'ONU ou l'OMC, et avec lequel nous partageons des valeurs indispensables à la préservation de la paix mondiale. Cette proximité nous offre des opportunités majeures pour collaborer sur les défis du développement durable, notamment la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.

Nous nous réjouissons particulièrement de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet des Nations unies à Nice en 2025. Le fait que le Vietnam figure parmi les soixante premières nations à avoir ratifié le traité BBNJ pour la protection de la haute mer est un signal fort. Nous sommes très reconnaissants au Vietnam d’être à nos côtés dans ce combat crucial pour la préservation de la planète et des océans, ce qui renforce encore la solidité de notre partenariat.

Quels messages de vœux souhaiteriez-vous adresser au peuple vietnamien pour cette nouvelle étape du pays et pour ce printemps plein d'espoir ?

À l’occasion de la nouvelle année, je tiens à souhaiter à chaque Vietnamienne et chaque Vietnamien la santé, la réussite et beaucoup de bonheur au sein de leurs familles. Le Vietnam mérite tous les succès car les efforts accomplis depuis quarante ans sont proprement impressionnants. Tous les visiteurs français qui se rendent ici sont frappés par le dynamisme, le courage et le sens de l'engagement qui caractérisent ce peuple.

Alors que le XIVe Congrès ouvre une page inédite de l'histoire du pays, je formule des vœux de pleine réussite pour la mise en œuvre de cette politique ambitieuse. En tant qu'ambassadeur, je tiens à assurer les autorités et le peuple vietnamien que la France et les Français resteront à leurs côtés pour soutenir leur souveraineté et leur prospérité. J'espère sincèrement que nous continuerons à renforcer notre coopération, car elle est non seulement vitale pour nos deux pays, mais aussi pour l’équilibre du monde.

