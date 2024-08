Mesures efficaces pour stimuler la croissance du crédit

Depuis le début de 2024, la croissance du crédit s’améliore à mesure que l’économie mondiale se redresse et que les exportations vietnamiennes augmentent. Cela crée plus d’emplois et stimule la consommation, rendant les perspectives commerciales des entreprises plus positives, de sorte qu’elles ont une demande de capitaux plus élevée.

Selon les données de la Banque d’État du Vietnam (BEV), l’encours de crédits du pays à fin juin 2024 a augmenté d’environ 6% par rapport au début de l’année, atteignant près de 14,4 quatrillions de dôngs. Le crédit a notamment atteint un niveau impressionnant en juin, avec une hausse de 3,6%. Au total, depuis le début de l’année, plus de 810.000 milliards de dôngs ont été injectés dans l’économie vietnamienne. Le montant a été de plus de 480.000 milliards de dôngs rien qu’au mois de juin, démontrant les efforts de l’ensemble du secteur bancaire pour atteindre une croissance du crédit de 5-6% d’ici la fin du deuxième trimestre, selon l’objectif fixé par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le vice-gouverneur permanent de la BEV, Dào Minh Tu, a affirmé que les activités de soutien à l’économie avaient été mises en œuvre de manière drastique par le secteur bancaire, avec de nombreux programmes prioritaires et incitatifs. Pour stimuler la croissance du crédit, la Banque centrale a demandé depuis début février aux établissements de crédit de mettre en œuvre des solutions efficaces de croissance du crédit.

Simplifier les procédures

En conséquence, les établissements de crédit doivent revoir leurs procédures de prêt pour les simplifier, dans le but d’accroître la capacité des citoyens à accéder aux capitaux. En outre, ils doivent se concentrer sur le renforcement de la transformation numérique du processus de crédit afin de démocratiser l’accès aux capitaux et de populariser plus largement les activités de crédit bancaire.

La Banque centrale a déclaré qu’il était nécessaire d’améliorer l’efficacité opérationnelle des fonds tels que le Fonds d’assurance-crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et le Fonds de développement pour les PME, afin d’améliorer leur capacité à accéder au crédit. En effet, la BEV et le réseau des banques commerciales ont lancé de nombreux programmes de crédit, encourageant et motivant les entreprises à se concentrer sur le développement des domaines prioritaires. On peut citer par exemple les 120.000 milliards de dôngs destinés aux prêts pour les logements sociaux et les logements pour les ouvriers, ou encore les 30.000 milliards de dôngs pour les prêts dans les industries de la pêche ou forestière.

De nombreuses organisations économiques s’attendent à ce que la demande de crédit s’accélère au second semestre, lorsque les taux d’intérêt resteront bas, contribuant ainsi à stimuler la demande de prêts et à relancer l’économie. Vietcombank Securities Company (VCBS) prévoit que le taux de croissance du crédit pour l’ensemble de l’année se situe entre 12% et 13%. Et les forces motrices de la croissance du crédit seront les activités de production et d’exportation et le décaissement d’investissements publics, en particulier ceux en faveur de projets clés tels que des projets d’infrastructures.

En outre, le marché immobilier commencera à accélérer sa reprise à partir du second semestre, ce qui entraînera une croissance du crédit dans les segments de l’immobilier, de la construction et des prêts immobiliers. MB Securities Company (MBS) s’attend également à ce que la croissance du crédit atteigne 14% en 2024 avec un taux de croissance du PIB attendu de 6,3% à 6,5%.

Le crédit s’accélère à Hô Chi Minh-Ville

Après une baisse, le crédit bancaire à Hô Chi Minh-Ville a repris et devrait continuer à augmenter pour le reste de l’année, car la demande de fonds est généralement élevée en fin d’année, a remarqué la BEV.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la Banque centrale à Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir que fin juin, l’encours des prêts des banques s’élevait à plus de 3,68 quadrillions de dôngs, en hausse de 11,06% sur un an. Les prêts en cours en dông représentaient 96%. La croissance a consolidé une tendance à la hausse avec une augmentation de 2,03% en juin, 0,61% en mai et 0,35% en avril.

Les prêts bancaires ont contribué à promouvoir la croissance économique, a affirmé Nguyên Duc Lênh. Il a précisé que l’économie de la ville avait connu une croissance “impressionnante” de 6,46% au cours des six premiers mois de l’année. Les faibles taux d’intérêt ainsi que les programmes de crédit ciblés, les programmes de crédit préférentiels et la restructuration de la dette au cours de la période ont épaulé les entreprises. Les programmes d’action du secteur bancaire en soutien aux entreprises ont favorisé la croissance du crédit, a-t-il souligné. Sur un programme de crédit préférentiel d’une valeur de 509.860 milliards de dôngs enregistré par 17 banques cette année, plus de 273.780 milliards ont été décaissés pour plus de 79.300 clients à travers le programme de connexion banque-entreprise, a ajouté Nguyên Duc Lênh.

Nguyên Phuoc Hung, vice-président permanent de l’Union des associations des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), a déclaré que les sociétés de la ville avaient une forte demande de fonds. Quelque 45% des entreprises interrogées par HUBA souhaitent une baisse des taux d’intérêt sur les prêts et des politiques plus favorables pour leur donner un coup de main dans un contexte où la demande ne s’est pas complètement rétablie. Les entreprises souhaitent également que les banques “partagent leurs difficultés” en continuant à réduire les taux d’intérêt des prêts, a-t-il ajouté.

La BEV vise une croissance du crédit d’environ 15% en 2024. Elle demande aux établissements de crédit d’œuvrer pour une croissance sûre du crédit, compatible avec leur capacité de gestion des risques, leur situation de liquidité et leur capacité à mobiliser des capitaux, garantissant la qualité du crédit, contribuant ainsi à utiliser les capitaux à bon escient et de manière efficace, à limiter les créances douteuses et à garantir la sécurité de leurs opérations.

