Le Vietnam promeut l’inventaire des gaz à effet de serre par la traçabilité d’origine

Au Vietnam, la traçabilité est relativement nouvelle mais a reçu une attention généralisée de la part des agences de gestion, des entreprises et des consommateurs. L’application de la traçabilité aux GES a également été réalisée ces derniers temps.

Cela est particulièrement important pour les entreprises exportatrices, car les pays développés exigent de plus en plus des normes plus élevées pour l’origine des produits et les produits "verts".

À l’avenir, les entreprises pourront intégrer l’inventaire et la traçabilité des GES aux solutions de transformation numérique pour générer des ensembles de données et des graphiques analytiques sur les émissions de GES à chaque étape, prédire les tendances et prendre des mesures pour atténuer les émissions de GES dans leurs processus de production. Cette démarche contribuera à long terme à soutenir leur développement et leur intégration.

Selon le Dr Hà Minh Hiêp, président par intérim de la Commission des normes, de la météorologie et de la qualité du Vietnam, pour garantir l’exactitude, la transparence et l’alignement avec les pratiques internationales des rapports d’inventaire des GES, les méthodes d’inventaire doivent respecter les normes internationales.

Il a également souligné la nécessité de normaliser les capacités des experts travaillant dans l’inventaire, la vérification et l’évaluation des GES.

La commission travaille également à l’élaboration et à la révision de près de 20 normes liées à l’adaptation au changement climatique, aux émissions de GES, à la neutralité carbone et aux outils de crédit vert, a déclaré M. Minh Hiêp. L’utilisation de ces normes vise à bénéficier à l’environnement et à améliorer la confiance du marché en vue d’améliorer la confiance des investisseurs.

L’inventaire des GES est l’activité de collecte d’informations et de données sur les sources d’émissions de GES, de calcul de la quantité d’émissions et d’absorption de gaz à effet de serre dans un périmètre défini et une année spécifique, selon les méthodes et procédures émises par les autorités compétentes.

Le Vietnam s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en 2021.

Suite à l’engagement du Vietnam, le gouvernement a publié le 7 janvier 2022 le décret N°06/2022/ND-CP, qui réglemente la réduction des émissions de GES et la protection de la couche d’ozone. Le 18 janvier 2022, le Premier ministre a signé la décision N°01/2022/QD-TTg, établissant une liste de 1.912 installations tenues de réaliser des inventaires de GES.

VNA/CVN