Les nouveaux comptes titres individuels ont triplé en juillet

Le nombre net de nouveaux comptes investisseurs individuels nationaux (la différence entre les comptes nouvellement ouverts et les comptes fermés) a atteint 329.836 en juillet, soit trois fois plus qu’en juin et la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2022, qui avait enregistré 466.071 nouveaux comptes.

Photo : VNA/CVN

En juillet, le nombre total de nouveaux comptes ouverts par les investisseurs nationaux s’est élevé à 329.982, également le plus élevé depuis cette date.

Les investisseurs nationaux ont ouvert plus de 1,08 million de nouveaux comptes titres au cours des sept premiers mois, soit une hausse de 2,75 fois qu’en 2023 et 42% du total de 2022. Ils détiennent désormais près de 8,33 millions de comptes, dont 99,8% d’investisseurs individuels.

Les investisseurs étrangers, quant à eux, ont ouvert 217 nouveaux comptes en juillet, soit une augmentation de 18% par rapport à juin. Entre janvier et juillet, ils ont ouvert 1.365 nouveaux comptes, soit 51% du total de l’année dernière.

À la fin du mois de juillet, le nombre total de comptes titres détenus par des investisseurs nationaux et étrangers dépassait les 8,37 millions, ce qui représente environ 8,4% de la population vietnamienne.

L’augmentation spectaculaire des nouveaux comptes investisseurs individuels nationaux le mois dernier s’est produite dans un contexte de fluctuations importantes du marché et de forte baisse de la liquidité.

Jusqu’à la fin décembre 2023, la capitalisation boursière s’est élevée à près de 6.000.000 milliards de dôngs (246 milliards d'USD), représentant une hausse de plus de 9,5% par rapport à fin 2022, soit environ 62% du produit intérieur vietnamien. Le nombre de nouveaux comptes investisseurs a atteint plus de 350.000, portant le nombre total de comptes titres à près de 7,4 millions, soit 7,5% du nombre d’habitants du pays.

VNA/CVN