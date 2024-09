La finance verte engendre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis

La promotion du développement financier vert et durable a créé à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour le système financier vietnamien, selon les experts.

>> Le crédit vert pour les Objectifs de Développement durable

>> Le solde du crédit vert représente environ 4,2% de l’économie

>> Promouvoir le crédit vert et la banque verte

Nguyên Xuân Thanh, Professeur de politique publique et de gestion à l’université Fulbright, a déclaré que le Vietnam était à la traîne par rapport aux autres pays de la région et du monde en matière de finance verte et numérique, en raison d’un manque de sources de capitaux.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d’État du Vietnam (BEV) à Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir que dans la ville, le crédit vert ne représente qu’une proportion modeste d’environ 4,5 à 5% du montant total des prêts en cours.

Cependant, le taux de croissance récent du crédit vert a été assez rapide, avec un taux plus élevé que la moyenne du secteur, a-t-il noté, affirmant que l’intérêt des exportateurs a motivé le développement du crédit vert.

Le responsable a déclaré que le développement économique durable doit aller de pair avec le processus de transformation économique verte-numérique-circulaire.

Sur la base du programme d’action du gouvernement, en particulier la stratégie nationale sur le changement climatique jusqu’en 2050, la BEV a élaboré des programmes d’action pour le secteur bancaire sur le développement économique vert.

Les banques commerciales promeuvent les prêts de crédit vert pour des projets verts tels que l’énergie verte, l’agriculture verte et les activités de création de produits verts, a déclaré le responsable.

Il a souligné que la tendance au développement d’une économie verte pour protéger l’environnement et promouvoir le développement durable nécessite un mécanisme pour encourager les entreprises à investir dans la production verte, développant ainsi des produits et services financiers verts.

Par ailleurs, la Dr Nguyên Kiêu Lan Phuong de l’Université Nguyên Tât Thành a indiqué que les entreprises devraient investir dans les industries vertes ou développer des produits respectueux de l’environnement pour améliorer leur image et leur réputation afin de générer des revenus durables et de promouvoir le développement des entreprises.

Elle a suggéré que le gouvernement oriente les entreprises nationales et attire les investissements étrangers vers les industries vertes au lieu de trop se concentrer sur la croissance du PIB.

Simplification des procédures administratives

Il est nécessaire d’émettre des réglementations obligatoires pour les technologies financières (Fintech) telles que Momo, VNPay et Finhay, a-t-elle estimé, ajoutant qu’il doit y avoir des outils pour mesurer les émissions de carbone, ainsi que des politiques/outils pour aider les utilisateurs à échanger la quantité d’émissions de carbone économisée contre des bons ou des codes promotionnels.

La Dr Nguyên Kiêu Lan Phuong a estimé que le gouvernement doit promouvoir des politiques fiscales et émettre des obligations vertes pour soutenir et encourager les entreprises à minimiser les émissions de carbone. Il doit également guider les gens à participer à la plantation et à la protection des forêts pour augmenter les revenus grâce au système de vente de crédits carbone.

Un autre domaine à promouvoir concerne la simplification des procédures administratives pour permettre aux entreprises d’adhérer plus facilement au marché mondial d’échange de crédits carbone et de minimiser les coûts de production.

Nguyên Duc Lênh a déclaré que la BEV déploie activement des mesures pour développer l’économie verte, protéger l’environnement et promouvoir une croissance durable.

Le secteur bancaire a élaboré un programme d’action pour mettre en œuvre des projets nationaux sur le développement économique vert et la finance verte, et a publié un manuel de crédit vert réglementant la gestion des risques environnementaux pour les activités d’octroi de crédit, a-t-il indiqué.

Parallèlement, davantage de produits et services financiers verts ont été fournis, a-t-il déclaré, ajoutant que la BEV a donné des critères spécifiques pour évaluer la performance des banques dans la mise en œuvre des politiques de développement économique vert.

VNA/CVN