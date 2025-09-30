Le PM préside la réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi après midi, 30 septembre, la 15ᵉ session du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenue en ligne avec 21 villes et provinces côtières.

En ouverture de séance, le Premier ministre a exprimé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ses profondes condoléances aux populations et autorités locales touchées par le typhon Bualoi. Les premières estimations font état de 41 morts et disparus, de plus de 44.000 maisons endommagées, ainsi que de dégâts importants aux infrastructures et aux productions agricoles et aquacoles.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé aux provinces sinistrées de mettre en œuvre les directives du Secrétariat du Parti et du gouvernement afin de stabiliser la vie de la population : assurer logement, nourriture et biens essentiels, réparer les écoles, garantir les soins de santé, prévenir les épidémies et rétablir les infrastructures de transport, d’électricité, d’eau et de télécommunications.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également souligné que malgré l'urgence des préparatifs contre le typhon Bualoi, la lutte contre la pêche INN demeure une tâche importante et urgente. Il a rappelé qu'il est crucial de se réunir chaque semaine pour examiner l'avancement des solutions et des tâches confiées aux ministères et aux provinces.

Il a enfin appelé les départements et collectivités côtières à évaluer de manière franche la mise en œuvre des missions, identifier les goulots d’étranglement et proposer des mesures concrètes pour accélérer le développement durable du secteur de la pêche au Vietnam.

VNA.CVN