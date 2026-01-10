Hai Phong vise 4,3 milliards de dollars d'IDE en 2026

La ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du Vietnam, ambitionne d'attirer entre 3,8 et 4,3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) dans ses zones économiques et parcs industriels en 2026.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Van Thep, directeur de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA), l'année 2026 devrait rester marquée par des incertitudes à l'échelle mondiale, mais elle représente également une année charnière offrant d'importantes opportunités à la ville pour accélérer son développement et consolider sa position de pôle industriel et logistique majeur du nord du Vietnam.

L’attractivité de Hai Phong pour les investissements repose sur un espace de développement en pleine expansion, comprenant la Zone économique côtière sud (SCEZ) couvrant plus de 20 000 hectares, une zone franche en projet, le port en eau profonde de Lach Huyên et 12 parcs industriels nouvellement créés en 2025. Ces atouts offrent à la ville une base solide pour rivaliser avec les grands centres logistiques et de production de l’ASEAN.

Parallèlement, l’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales vers des destinations politiquement stables comme le Vietnam crée de nouvelles opportunités pour Hai Phong d’attirer des investisseurs étrangers de qualité.

Afin de tirer parti de ces tendances, la ville priorise le développement foncier et infrastructurel pour garantir des sites immédiatement opérationnels pour les investisseurs. Les efforts se concentrent sur la synchronisation des infrastructures énergétiques, de transport, logistiques et portuaires afin de réduire les coûts et d’améliorer la connectivité, notamment au niveau du complexe portuaire de Lach Huyên, où plusieurs nouveaux postes d’amarrage sont en cours de construction.

Photo : VNA/CVN

La construction des grands parcs industriels, notamment Tiên Lang 1, Nomura 2 et l'aéroport de Tiên Lang (zone B), devrait débuter en janvier 2026. Les autorités locales collaborent étroitement avec les entreprises afin d'accélérer la mise en service des projets et d'enregistrer une production industrielle dès le début de l'année.

Hai Phong poursuit une stratégie d'investissement sélective, privilégiant la production de haute technologie, les services portuaires et logistiques modernes et les énergies propres, tout en écartant les projets à forte intensité de main-d'œuvre et obsolètes. Parallèlement, la réforme administrative et la numérisation complète des procédures d'investissement sont considérées comme des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité et renforcer la confiance des investisseurs.

VNA/CVN