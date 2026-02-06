De larges perspectives pour l’attraction des investissements directs étrangers en 2026

Les flux d'investissements directs étrangers (IDE) devraient continuer d'affluer vers le Vietnam en 2026. Les signaux positifs enregistrés dès le début de l'année confirment que le pays demeure une destination attractive dans les stratégies de relocalisation des chaînes d'approvisionnement des groupes multinationaux.

Début février, les autorités de la province de Bac Ninh (Nord) ont remis les décisions approuvant les principes d'investissement ainsi que les certificats d'enregistrement des investissements pour une série de projets, représentant un montant total de plus de 1,03 milliard de dollars.

Quelques jours auparavant, Li Shaohui, vice-président régional et chef du cabinet du président du groupe chinois JA Solar, avait tenu une réunion de travail avec les responsables locaux. Il a confirmé le projet de relance de la technologie de cellules photovoltaïques JA Solar PV Vietnam.

Lors d'une conférence avec des entreprises locales, Na Ki Hong, directeur général de Samsung Vietnam, a souligné le rôle stratégique de Bac Ninh dans la chaîne de production mondiale du groupe.

D'autres provinces affichent une activité similaire. Depuis le début de 2026, la province septentrionale de Thai Nguyên a approuvé les politiques et certificats d'investissement pour 11 projets, pour un montant total dépassant 1,059 milliard de dollars, dont un important projet IDE de 790 millions de dollars. La province reste l'un des principaux pôles d'investissement de Samsung.

Début janvier 2026, la province septentrionale de Phu Tho a remis des certificats d'enregistrement ajustés à deux projets d'IDE, portant l'augmentation totale des capitaux à 290 millions de dollars.

Parallèlement, le groupe thaïlandais WHA accélère les travaux d'infrastructure de son projet de parc industriel dans la province de Nghê An (Centre).

Au-delà du volume, la qualité des IDE entrant au Vietnam s'est améliorée. Le pays évolue, passant d'une base d'assemblage et de transformation de base à un véritable acteur de la production et de la R&D de haute technologie au sein des chaînes de valeur mondiales.

Ces dernières années, le pays a consolidé son statut de base de production pour les entreprises technologiques de pointe. Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné à plusieurs reprises que l'afflux d'investisseurs dans les secteurs de haute technologie témoigne de cette évolution.

"L'attraction réussie d'investisseurs stratégiques et de projets IDE de grande envergure dans les domaines de l’électronique, des semi-conducteurs, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle confirme le rôle croissant du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et dans la fabrication de haute technologie", a-t-il déclaré.

Selon les statistiques, le total des IDE enregistrés au Vietnam a atteint 38,42 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 0,5 % par rapport à l'année précédente. Commentant ces résultats, les dirigeants de l'Agence des investissements étrangers (FIA) du ministère des Finances ont attribué cette performance à la stabilité politique durable du Vietnam, à sa situation géographique avantageuse, à la taille importante de son marché et à sa volonté constante en faveur d’une intégration internationale plus approfondie.

Selon la FIA, les flux mondiaux d’IDE se réorientent des industries traditionnelles vers les secteurs de haute technologie et respectueux de l'environnement, garants d’un développement durable. Les opportunités offertes par le Vietnam apparaissent de plus en plus claires : de nombreux investisseurs étrangers confirment son rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Parallèlement, les autorités perfectionnent plusieurs mécanismes et politiques visant à orienter les capitaux vers les domaines technologiques stratégiques.

Récemment, le gouvernement a engagé des discussions sur le développement d'une industrie des terres rares – matière première essentielle aux semi-conducteurs – dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale à long terme.

VNA/CVN