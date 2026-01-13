Les "nouveaux fruits ou légumes" au club des produits à un milliard de dollars

2025 marque une étape historique pour le secteur des fruits et légumes au Vietnam, avec un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à 8,5 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 20% par rapport à 2024 et un niveau record.

>> Forte reprise des exportations vietnamiennes de durian

>> Les fruits vietnamiens attirent l’attention au salon Asia Fruit Logistica 2025

>> Le pamplemousse vietnamien fait son entrée officielle sur le marché australien

>> La filière du durian face aux exigences de durabilité

L'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit) prévoit que la valeur totale des exportations du secteur de cette année pourrait atteindre environ 10 milliards de dollars, grâce à la contribution de "plusieurs nouveaux acteurs".

Le durian, un fruit d'exportation phare

Cette croissance impressionnante s'explique par la contribution exceptionnelle de six groupes de fruits clés : le durian, la banane, la mangue, le jacquier, la noix de coco et le pamplemousse. Ces produits font l'objet d'efforts de développement en vue d'une exportation officielle, liée à des codes de zones de production, à la traçabilité et à l'expansion des marchés, formant progressivement des piliers pour l'ensemble du secteur.

Le durian continue de jouer un rôle prépondérant. Selon les estimations de Vinafruit, la valeur des exportations de durian pourrait atteindre environ 4 milliards de dollars américains en 2025, représentant près de la moitié de la valeur totale des exportations de fruits et légumes. Fruit unique en son genre, le durian est devenu un produit stratégique, dominant non seulement le marché chinois, mais répondant également progressivement aux normes de plus en plus strictes des États-Unis, du Japon et de l'Union européenne. Un contrôle rigoureux des zones de production, des niveaux de résidus chimiques et de la traçabilité contribue à la transition de la production vietnamienne de durian d'une agriculture extensive vers un développement durable.

Outre le durian, la noix de coco s'impose comme un nouveau pilier de la filière fruits et légumes. Cette progression n'est pas le fruit du hasard. En 2023, la valeur des exportations vietnamiennes de noix de coco a atteint environ 900 millions de dollars américains. En 2024, ces exportations ont dépassé pour la première fois le milliard d’USD, atteignant près de 1,1 milliard d’USD, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année précédente, plaçant ainsi officiellement la noix de coco parmi les fruits exportés à plus d'un milliard de dollars.

Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2025, avec une valeur d'exportation projetée de 1,1 à 1,15 milliard de dollars américains, démontrant que la noix de coco est devenue une industrie durable pesant plusieurs milliards de dollars, grâce à l'expansion des exportations officielles, à la diversification des marchés et au fort développement des produits transformés.

Concernant les marchés, la Chine demeure la principale destination des fruits et légumes vietnamiens, représentant environ 64% de la valeur totale des exportations, soit près de 5 milliards d’USD. Cependant, le contexte économique évolue positivement, les exportations vers les États-Unis atteignant environ 500 millions d’USD, une hausse significative par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, des marchés tels que la République de Corée, le Japon, les Pays-Bas et Taïwan (Chine) enregistrent une croissance stable, témoignant de l'efficacité des efforts de diversification des marchés. L'expansion vers des marchés à forte demande et à forte valeur ajoutée est considérée comme une condition essentielle à l'augmentation de la valeur des exportations dans les prochains mois.

M. Nguyên Thanh Binh, président de Vinafruit, estime que la valeur des exportations de fruits et légumes en 2025 a augmenté d'environ 1,3 à 1,4 milliard d’USD par rapport à 2024, soit une hausse de 18%, dépassant largement les prévisions initiales. Ce résultat reflète la compétitivité croissante des produits agricoles vietnamiens et illustre également la coordination de plus en plus étroite entre les ministères et branches centraux, les localités, les entreprises, les coopératives et les agriculteurs.

De nombreux produits devraient connaître un essor important

Vinafruit prévoit que la valeur totale des exportations de l'ensemble du secteur pourrait atteindre environ 10 milliards d’USD en 2026. Pour évaluer cet objectif, M. Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de Vinafruit, estime qu'il est réalisable si des solutions clés sont mises en œuvre simultanément : amélioration de la qualité, renforcement du contrôle et des sanctions, développement de chaînes d'approvisionnement durables, perfectionnement du système de traçabilité, promotion du commerce et investissement dans les technologies post-récolte.

Concernant le durian, la valeur des exportations pourrait dépasser les 4 milliards d’USD grâce à une augmentation constante des surfaces cultivées et de la production de 10 à 20% par an, assurant ainsi un approvisionnement stable pour l'exportation. Outre le durian et la noix de coco, la banane apparaît comme le candidat le plus prometteur pour rejoindre le “club” des produits valant un milliard de dollars dans un avenir proche. Bien que les recettes d'exportation de bananes soient estimées à environ 380 millions de dollars en 2025, le potentiel de croissance reste important grâce à une forte demande mondiale, un marché diversifié et l'avantage du Vietnam en matière de production à grande échelle.

M. Pham Quôc Liêm, président de la société agricole par action U&I, estime que la banane bénéficie du marché le plus vaste et le plus stable au monde, convenant à de nombreux segments, du plus abordable au plus haut de gamme. Alors que de nombreuses filières fruitières subissent d'importantes pressions dues aux obstacles techniques et aux fluctuations du marché, la demande de bananes connaît une croissance constante.

Selon M. Pham Quôc Liêm, le Vietnam possède de nombreux atouts pour développer des exportations de bananes à grande échelle : des conditions écologiques variées, une capacité de production tout au long de l'année, des coûts de main-d'œuvre raisonnables et sa proximité géographique avec des marchés clés tels que la Chine, le Japon, la République de Corée et le Moyen-Orient.

"Si la production est organisée en filière, avec un contrôle qualité rigoureux et une prévention efficace des maladies, la banane pourrait tout à fait devenir un secteur d'exportation pesant un milliard de dollars à l'avenir", a affirmé M. Pham Quôc Liêm.

Parallèlement, la mangue et le jacquier continuent de gagner des parts de marché aux États-Unis, en République de Corée, au Japon et en Europe, notamment grâce aux produits transformés, contribuant ainsi à diversifier les exportations et à accroître la valeur ajoutée, au lieu de dépendre uniquement des exportations de produits bruts. Bien que tous n'aient pas atteint simultanément le cap du milliard de dollars, il s'agit de secteurs importants qui contribuent à rapprocher le secteur vietnamien des fruits et légumes de l'objectif de 10 milliards de dollars.

Texte : Tân Dat/CVN

Photos : VNA/CVN