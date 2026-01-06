Horticulteurs à Quang Tri dans l’attente d’une récolte prometteuse pour le Têt

En ce début d’année 2026, l’effervescence gagne les villages horticoles traditionnels de la province de Quang Tri à l’approche du Têt de l’Année du Cheval.

Favorisées par des conditions météorologiques clémentes, les fleurs se développent vigoureusement, laissant présager une récolte abondante pour répondre à la demande croissante des marchés local et régional.

Au village d’An Lac, principal pôle horticole de la ville de Dông Hà, les agriculteurs sont entrés dans la phase intensive des soins culturaux. Hoàng Huu Quôc, membre de la coopérative locale, cultive près de 2.000 pots de chrysanthèmes, de dahlias et de pétunias. Il souligne que l’absence d’intempéries majeures cette année a permis une croissance optimale des plantes. Actuellement, les producteurs se concentrent sur la taille, le modelage et la fertilisation afin d’assurer une floraison harmonieuse à temps pour la mise sur le marché.

De son côté, Hoàng Huu Kinh, qui gère plus de 2.500 pots de fleurs de diverses variétés, estime que les revenus attendus pourraient dépasser les 200 millions de dôngs habituels, d’autant que près de la moitié de sa production a déjà fait l’objet de précommandes.

Face à une baisse prévisible de l’offre nationale, conséquence des inondations survenues dans d’autres provinces, les horticulteurs d’An Lac ont accru leur production et diversifié leurs variétés florales, tout en modernisant leurs infrastructures d’irrigation et d’éclairage. Pour accompagner cette dynamique, les autorités locales ont renforcé les formations techniques et amélioré le réseau routier afin de faciliter le transport et la commercialisation des fleurs.

Selon Hoàng Huu Khiêm, responsable de la coopérative d’An Lac, les 20 foyers membres prévoient de mettre sur le marché quelque 60.000 pots de fleurs cette année, pour un chiffre d’affaires estimé entre 4 et 5 milliards de dôngs. Cette activité assure non seulement des revenus stables aux producteurs, mais génère également de nombreux emplois locaux, contribuant à la préservation de ce savoir-faire traditionnel tout en apportant les couleurs du printemps dans les foyers à l’occasion du Têt.

