Hô Chi Minh-Ville adopte de nouvelles politiques de vulgarisation agricole

Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement de son agriculture urbaine, avec pour objectif l’application accrue des hautes technologies et l’augmentation de la valeur de la production.

>> Les exportations agro-sylvico-aquatiques en passe d'atteindre un record historique

>> Une série d’événements pour rehausser la valeur des produits OCOP en fin d’année

>> Le secteur agricole et environnemental dépasse l’ensemble de ses objectifs

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville (Xe législature) a officiellement adopté le 20 décembre 2025 une nouvelle résolution fixant les dépenses et les niveaux de soutien destinés aux activités de vulgarisation agricole pour la période 2026-2030.

Cette politique élargit le champ des bénéficiaires et vise à améliorer l’efficacité du transfert scientifique et technologique au profit des agriculteurs, des coopératives et des entreprises. Il s’agit d’une étape importante pour promouvoir l’agriculture urbaine, s’adapter au changement climatique et améliorer la qualité de la production dans un vaste espace agricole réorganisé après la fusion administrative.

Élargir les soutiens pour renforcer l’accès aux sciences et aux technologies

La nouvelle politique de la Ville accorde la priorité à six grands groupes d’activités clés : la formation et le perfectionnement des compétences des agriculteurs et des cadres techniques ; la mise en place de modèles de démonstration appliquant des technologies de pointe ; l’organisation de séminaires et de forums de partage des connaissances ; la communication en matière de vulgarisation agricole ; le suivi, l’évaluation et la réception technique ; ainsi que le soutien direct au transfert des technologies vers la production. Grâce à cette approche, les agriculteurs et les organisations de production pourront accéder plus rapidement aux nouvelles techniques afin d’améliorer l’efficacité et la valeur de leur activité.

À ce propos, Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré lors du colloque intitulé « L’agriculture urbaine - l’avenir de l’agriculture au cœur de la ville, innover pour un développement durable », tenu le 26 novembre 2025, que l’agriculture urbaine, l’agriculture de haute technologie, l’agriculture écologique et biologique n’étaient pas seulement des secteurs de production, mais constituaient également des piliers essentiels de l’espace écologique, environnemental, de la sécurité des ressources en eau et de l’identité urbaine. Il a souligné la nécessité de renouveler les modèles de production et d’intensifier l’application des technologies afin de répondre aux défis du changement climatique et de l’urbanisation rapide.

Après l’extension de son espace géographique avec Bà Ria – Vung Tàu, comprenant plus de 454 000 hectares de terres agricoles, la ville considère l’agriculture urbaine de haute technologie comme un maillon stratégique de son développement socio-économique. Dans cette optique, elle entend promouvoir l’application des biotechnologies dans la production de semences de haute qualité, les systèmes d’irrigation automatisés, l’utilisation de capteurs IoT dans la culture, l’aquaculture en circuit fermé, ainsi que les solutions numériques pour la gestion de la production, afin d’accroître la productivité, d’économiser les ressources et de réduire les émissions.

D’ici 2030, Hô Chi Minh-Ville se fixe pour objectif que 75 à 85 % de la valeur de la production agricole repose sur l’application des hautes technologies, et que plus de 70 % de la main-d’œuvre agricole bénéficie d’une formation structurée en techniques et technologies de production modernes.

Mobilisation des ressources pour la vulgarisation agricole et le transfert technologique

Afin de soutenir la mise en œuvre de ces orientations, Hô Chi Minh-Ville prévoit de consacrer environ 300 milliards de dôngs de budget public pour la période 2026-2030 aux activités de vulgarisation agricole, soit une moyenne de 60 milliards de dôngs par an. Ces ressources seront principalement affectées à la formation, à la présentation de modèles de haute technologie, à la communication ainsi qu’aux opérations de contrôle et d’évaluation, tout en encourageant la mobilisation de ressources issues de la société civile.

Parallèlement, la Ville renforce le rôle du système de vulgarisation agricole communautaire afin d’assurer une connexion étroite entre l’État, les entreprises et les agriculteurs, permettant à ces derniers d’accéder aux nouvelles technologies et d’organiser leur production conformément à l’orientation d’une urbanisation accélérée après la fusion administrative.

En complément des politiques de vulgarisation agricole, l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville poursuit activement l’organisation de formations, la construction de chaînes de produits agricoles propres, sûrs et modernes, contribuant de manière significative à l’évolution des perceptions et des pratiques vers une agriculture verte, propre et durable.

Lors du Ier Congrès des délégués de l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville, mandat 2025-2030, tenu le 23 décembre 2025, Nguyễn Thành Trung, président de l’Association, a souligné que l’Association des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville se fixe pour mission de poursuivre un renouvellement profond de ses activités, d’en améliorer la qualité, de valoriser l’efficacité du développement scientifique et technologique, de promouvoir la transformation numérique et de bâtir une agriculture urbaine moderne, écologique et durable.

Pour la période 2026–2030, Hô Chi Minh-Ville privilégie la transition vers des modèles de production utilisant des serres intelligentes, des systèmes d’irrigation économes en eau, une réduction des intrants chimiques et des pratiques adaptées au changement climatique. Parallèlement, l’économie circulaire agricole est encouragée à travers la valorisation des sous-produits et le développement de systèmes aquacoles en circuit fermé. La transformation numérique constitue un autre levier majeur, avec l’application des technologies IoT, la traçabilité des produits et la structuration de chaînes de valeur agricoles sûres et durables. Les agriculteurs et les coopératives sont placés au cœur de cette transition vers une agriculture urbaine moderne et écologique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN