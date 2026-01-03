Phu Tho valorise l’orange de Cao Phong

À Phú Tho (Nord), le modèle associant culture de l’oranger de Cao Phong et tourisme au verger s’impose comme une voie de développement socio-économique efficace.

Il permet de créer plus de valeur économique tout en renforçant la notoriété de ce produit local emblématique. Sur place, les visiteurs peuvent cueillir eux mêmes les oranges, déguster des fruits fraîchement récoltés et découvrir les pratiques d’une agriculture sûre et maîtrisée, une expérience singulière qui fait tout le charme de la commune de Cao Phong, province de Phu Tho.

Texte et photos : Thanh Hai - Phuong Nga/VNA/CVN