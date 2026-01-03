Phu Tho valorise l’orange de Cao Phong

>> Premier lot d’oranges de Cao Phong exportés au Royaume-Uni
>> Les oranges Cao Phong ont la cote sur le marché britannique
Il permet de créer plus de valeur économique tout en renforçant la notoriété de ce produit local emblématique. Sur place, les visiteurs peuvent cueillir eux mêmes les oranges, déguster des fruits fraîchement récoltés et découvrir les pratiques d’une agriculture sûre et maîtrisée, une expérience singulière qui fait tout le charme de la commune de Cao Phong, province de Phu Tho.
|Les oranges dorées de Cao Phong séduisent par leur douceur et leur parfum délicats.
|Les voyageurs dégustent des spécialités locales à l’ombre des arbres.
|À Cao Phong, les oranges se cueillent directement au verger pour être offertes en cadeau.
Texte et photos : Thanh Hai - Phuong Nga/VNA/CVN