Le pamplemousse vietnamien fait son entrée officielle sur le marché australien

Une cérémonie officielle s’est tenue, le 9 octobre à Hanoï, pour annoncer l’entrée du pamplemousse vietnamien sur le marché australien et, en retour, l’importation de myrtilles australiennes au Vietnam.

>> L'art des kumquats et pamplemousses en forme de dragon illumine le Têt 2024

>> Forte demande de pamplemousses à peau verte du Vietnam sur le marché américain

>> Salade de pamplemousse aux crevettes et au porc

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

L’événement a été coorganisé par le Département de la production et de la protection des végétaux relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec l’ambassade d’Australie au Vietnam.

À ce jour, le pamplemousse devient le huitième fruit vietnamien autorisé à accéder au marché australien, après le fruit du dragon, la mangue, le longane, le ramboutan, le litchi, la noix de coco et le fruit de la passion.

De son côté, la myrtille est désormais le huitième fruit australien importé au Vietnam, s’ajoutant au raisin, à l’orange, à la mandarine, à la cerise, à la pêche, à la nectarine et à la prune.

Lors de l'événement, Hoàng Trung, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural a souligné que l’accès du pamplemousse vietnamien au marché australien témoignait de la position croissante et de la capacité d'intégration des produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

Il a également précisé que l'introduction de myrtilles australiennes de haute qualité au Vietnam non seulement enrichissait le choix des consommateurs, mais établissait également les bases d'une future chaîne d'approvisionnement bidirectionnelle et complémentaire entre les deux nations.

Le vice-ministre a en outre insisté sur le fait que cette réussite était le fruit d’une coopération étroite entre les agences gouvernementales, les entreprises et les agriculteurs des deux pays. Il a particulièrement salué les efforts du Département vietnamien de la production et de la protection des végétaux et du Département australien de l’agriculture, de la pêche et des forêts (DAFF) tout au long du processus de négociation, d’analyse des risques et d’élaboration des conditions de quarantaine phytosanitaire.

Huynh Tân Dat, directeur du Département de la production et de la protection des végétaux, a précisé que le DAFF avait annoncé, à la mi-2023, son intention de lancer l’analyse des risques phytosanitaires pour le pamplemousse vietnamien. Depuis lors, les deux parties ont activement collaboré pour faire progresser les échanges techniques, finaliser le rapport d’évaluation et parvenir à un accord autorisant l’importation de pamplemousses frais vietnamiens en Australie.

Afin d’assurer une conformité totale avec les exigences phytosanitaires et de sécurité alimentaire pour les pamplemousses destinés à l’exportation, le Département de la production et de la protection des végétaux s’engage à collaborer avec les agences locales spécialisées pour organiser des formations, sensibiliser aux réglementations, et guider l’établissement et l’attribution de codes pour les zones de culture et les installations d’emballage des pamplemousses exportés.

À l’heure actuelle, le pamplemousse frais vietnamien est déjà présent sur les marchés de 14 pays et territoires, dont les États-Unis, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande. Deuxième producteur mondial de pamplemousses, le Vietnam en cultive sur environ 110.000 ha, avec une production annuelle dépassant 1,2 million de tonnes.

Les principales zones de production se situent dans les deltas du Mékong et du fleuve Rouge, ainsi que dans les régions montagneuses du Nord. La diversité des variétés telles que Da Xanh, Nam Roi, Phuc Trach, Diên, Doan Hùng et Tân Triêu contribue à la richesse de l’offre vietnamienne. La valeur des exportations de pamplemousses frais a atteint environ 60 millions de dollars en 2024.

VNA/CVN