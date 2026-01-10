Dak Lak soutient les pêcheurs dans leur reconversion professionnelle

La province de Dak Lak a récemment approuvé un projet de reconversion professionnelle dans le secteur de la pêche sur le territoire provincial. Ce projet est considéré comme une solution urgente visant à contribuer à la protection des écosystèmes aquatiques, au respect de la législation en vigueur et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU).

Photo : VNA/CVN

À la date du 5 décembre 2025, la province de Dak Lak comptait 2.556 navires de pêche, avec une production annuelle estimée à environ 68.000 tonnes de produits aquatiques. Environ 2.900 travailleurs du secteur halieutique devront être réorientés vers d’autres activités telles que l’aquaculture hauturière, les services logistiques de la pêche, la transformation des produits aquatiques, le tourisme communautaire et écologique, le commerce…

Le coût total de mise en œuvre du projet est estimé à plus de 727 milliards de dongs (27,72 millions de dollars). Le programme vise notamment la reconversion de 100% des navires de pêche côtière, contribuant ainsi à la stabilisation des moyens de subsistance d’environ 3.000 travailleurs, tout en favorisant la restauration durable des ressources halieutiques.

La mise en œuvre du projet a également pour objectif d’aider les pêcheurs à développer de nouvelles activités génératrices de revenus stables et durables, d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’État dans les domaines de la pêche, de préserver l’environnement et de contribuer à la stabilité de la vie sociale et à l’ordre public dans les zones concernées.

