Hô Chi Minh-Ville accélère sa transition vers une agriculture urbaine écologique

Hô Chi Minh-Ville va axer sa stratégie sur le développement d'une agriculture urbaine écologique dans les prochains mois, selon le Bureau du Comité populaire.

Suite à sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, la ville dispose désormais de plus de 453.900 ha de terres agricoles - près de quatre fois la superficie d'avant la fusion - répartis sur 168 communes. Cette expansion crée de nouveaux espaces, un potentiel accru et des avantages comparatifs pour le développement agricole.

L'ancienne Hô Chi Minh-Ville conserve ses atouts en tant que pôle d'excellence pour les variétés végétales de haute qualité, les races animales et l'agriculture urbaine de pointe. L'ancienne province de Binh Duong présente un fort potentiel pour les cultures industrielles intensives et l'élevage à grande échelle, basés sur des modèles biologiques et de haute technologie. Quant à l'ancienne province de Ba Ria-Vung Tàu, outre ses zones de production agricole, elle possède des atouts en aquaculture et en pêche.

Le secteur agricole de la ville connaît une profonde transformation, se restructurant pour une production à plus forte valeur ajoutée et un développement durable. Ces dernières années, il a maintenu une croissance soutenue, la production agricole, forestière et halieutique augmentant d'environ 2,5% par an.

L'agriculture de pointe représente désormais environ 45% de la valeur totale de la production, avec 692 installations de production végétale de pointe, 797 élevages de pointe totalisant environ 14,5 millions de têtes, 171 fermes d'élevage de crevettes en eau saumâtre et des installations modernes d'aquaculture.

Hô Chi Minh-Ville définit actuellement sept zones agricoles de pointe couvrant plus de 1.344 ha, en attente d'approbation du Premier ministre.

Parallèlement, les surfaces produisant des produits agricoles écologiques, propres et sûrs continuent de s'étendre. La ville renforce la gestion des réglementations relatives aux zones de culture et aux installations de conditionnement afin d'améliorer la compétitivité de ses produits agricoles sur les marchés internationaux.

Le programme "Une commune, un produit" (OCOP) a été mis en œuvre avec succès, avec plus de 1.000 produits reconnus, contribuant ainsi au développement des marques, à l’expansion des marchés et à l’augmentation des revenus des agriculteurs.

La ville intègre de plus en plus l’agriculture à l’écotourisme. Le tourisme communautaire, les villages artisanaux et les modèles d’expérience agricole créent des moyens de subsistance durables tout en préservant les valeurs culturelles et naturelles.

Malgré ces réussites, le secteur est confronté à des défis tels que la diminution des terres agricoles, la fragmentation de la production, les coûts élevés des certifications VietGAP et biologique, la faiblesse des liens au sein de la chaîne de valeur et les impacts croissants du changement climatique, des inondations et de l’intrusion d’eau salée.

D’ici 2026, le secteur agricole vise à construire un système d’agriculture urbaine moderne, en passant d’une approche axée sur la production à une approche économique de l’agriculture et en développant une agriculture multifonctionnelle et à valeur ajoutée multiple.

La ville accélérera la transformation numérique de l’agriculture ; promouvra la mécanisation, les hautes technologies, l’agriculture intelligente et circulaire ; renforcera la traçabilité et la gestion des codes des zones de plantation ; et développera la production biologique et verte.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville révisera et mettra en œuvre le Programme de développement de l'agriculture urbaine pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2050, parallèlement à des initiatives clés concernant l'économie numérique agricole, les services agricoles urbains, le développement de ressources humaines hautement qualifiées, l'attraction des investissements, la croissance des entreprises agricoles et la gestion durable des forêts, liée aux crédits carbone issus des mangroves de Cân Gio.

Grâce à une orientation stratégique claire et à des solutions globales, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de bâtir un modèle d'agriculture urbaine vert, écologique et moderne, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire, à l'amélioration de la qualité de vie et au développement durable à l'ère du numérique.

