La crevetticulture vietnamienne accélère la structuration de sa chaîne d’approvisionnement

Dans un contexte de commerce mondial de plus en plus instable, marqué par la multiplication des barrières techniques et par des exigences renforcées de la part des grands marchés importateurs tels que l’Union européenne (UE), les États-Unis et la Chine, l’industrie vietnamienne de la crevette intensifie ses efforts pour parachever et moderniser sa chaîne d’approvisionnement. L’objectif est non seulement de consolider sa position à l’exportation, mais aussi d’élargir ses parts de marché, de diversifier ses produits et d’accroître la valeur ajoutée.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations de crevettes vietnamiennes ont continué d’enregistrer des signaux positifs en 2025, malgré de nombreux défis. Sur les onze premiers mois de l’année, la valeur des exportations de crevettes a dépassé 4,3 milliards de dollars, en hausse d’environ 21 % par rapport à la même période de l’année précédente, contribuant de manière significative au chiffre d’affaires total des exportations halieutiques, estimé entre 11,2 et 11,3 milliards de dollars - un nouveau record.

Toutefois, en termes de concurrence mondiale, la chaîne d’approvisionnement de la crevette vietnamienne est confrontée à une exigence croissante de transparence, d’efficacité et de conformité aux normes internationales. L’un des enjeux majeurs réside dans l’évolution des réglementations techniques sur le marché européen, où les règles relatives au bien-être animal sont passées du statut de recommandations à celui d’obligations. Celles-ci imposent notamment des méthodes modernes de traitement des crevettes avant leur conservation, en remplacement des procédés traditionnels. Cette évolution nécessite des investissements technologiques importants aux stades de la récolte, du prétraitement et de l’exploitation afin de maintenir et d’élargir l’accès au marché européen.

Transparence de la chaîne d’approvisionnement : la clé pour surmonter les défis

Selon le docteur Hồ Quốc Lực, ancien président de la VASEP et président du conseil d’administration de la société par actions Sao Ta Foods, la structuration et la transparence de la chaîne d’approvisionnement constituent le socle du développement durable de l’industrie vietnamienne de la crevette. Une chaîne d’approvisionnement transparente permet non seulement de renforcer la confiance des partenaires étrangers, mais aussi d’attirer des commandes à plus forte valeur ajoutée sur les marchés exigeants, grâce à un contrôle rigoureux de l’origine des matières premières, des processus d’élevage, de transformation et de la traçabilité des données.

À l’avenir, les entreprises du secteur devront intensifier l’application des technologies numériques dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de l’élevage à la transformation et à la distribution. La numérisation des données contribue non seulement à optimiser les opérations, mais aussi à renforcer la capacité des entreprises à répondre de manière proactive aux exigences d’inspection, de certification et de traçabilité imposées par les marchés importateurs.

Par ailleurs, l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement passe également par un meilleur positionnement sur les marchés, notamment à travers le perfectionnement des emballages, de l’étiquetage et des systèmes de traçabilité afin d’accroître la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché chinois, actuellement l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour la crevette vietnamienne. En 2025, les exportations de crevettes et de produits à base de crevettes vers la Chine et Hong Kong (Chine) ont atteint près de 767 millions de dollars, en hausse d’environ 76 % sur un an, portées par une forte demande et une reprise rapide de ce marché.

Diversification des marchés et des produits

Afin de réduire les risques liés aux fluctuations tarifaires et de limiter la dépendance à quelques marchés traditionnels, la stratégie actuelle de l’industrie vietnamienne de la crevette consiste à diversifier ses débouchés, en exploitant notamment les avantages offerts par les accords de libre-échange tels que le CPTPP et l’EVFTA, tout en élargissant sa présence sur les marchés japonais, sud-coréen, australien, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud. Cette orientation permet non seulement d’accroître les exportations, mais aussi de renforcer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement face aux difficultés conjoncturelles de certains marchés.

Parallèlement, le secteur accélère la diversification des produits, en mettant l’accent sur les produits transformés à forte valeur ajoutée, en phase avec les tendances mondiales de consommation, tels que les produits « prêts à consommer », les crevettes assaisonnées ou les produits surgelés haut de gamme. Ces segments génèrent une valeur économique supérieure à celle des exportations de crevettes brutes et répondent mieux aux exigences des marchés exigeants.

Selon le Dr Lực, l’un des leviers essentiels de la structuration de la chaîne d’approvisionnement réside dans le respect des normes et certifications internationales telles que l’ASC, le GlobalGAP et le HACCP. Grâce à l’application rigoureuse de ces standards, la crevette vietnamienne bénéficie d’une reconnaissance croissante sur les marchés exigeants comme l’UE, le Japon et la République de Corée. Néanmoins, l’écart de parts de marché au sein de l’UE par rapport à des concurrents tels que l’Équateur et l’Inde demeure, soulignant la nécessité pour les entreprises vietnamiennes de poursuivre leurs efforts en matière de conformité aux normes et d’amélioration globale de la qualité afin de renforcer leur compétitivité.

Texte et photos : Truong Giang/CVN