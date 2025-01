Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient avec la présidente suisse à Davos

Félicitant Karin Keller-Sutter pour sa prise de fonctions en tant que présidente de la Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est dit convaincu qu'elle connaîtrait un mandat fructueux, contribuant à l'amélioration et à l'élévation des relations entre les deux pays.

Ravi de revenir en Suisse pour assister à la réunion du WEF de Davos, il a souligné que le Vietnam appréciait toujours son amitié et sa coopération multiforme avec le pays européen.

Pour sa part, Karin Keller-Sutter a souligné que le gouvernement suisse considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaite porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, avec une confiance politique et une coopération globale et efficace renforcées dans divers domaines.

Les deux dirigeants ont souligné les avancées positives dans les relations entre le Vietnam et la Suisse au cours des dernières années, en particulier dans les domaines politique et diplomatique, commercial et d'investissement, de coopération au développement, scientifique et technologique et d'éducation et de formation.

S'appuyant sur les bases solides de leur amitié durable et de leur vision commune, ils ont convenu que le moment était idéal pour élever les relations de leurs pays au niveau d'un partenariat global, avec des principes communs et des orientations générales, visant à créer des percées pour approfondir les liens bilatéraux de manière plus globale et plus substantielle, et à favoriser la coopération à l'échelle régionale et mondiale.

La présidente suisse a affirmé que les discussions avec le Premier ministre vietnamien et l'accord visant à élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat global revêtent une importance significative, contribuant à favoriser une relation bilatérale plus forte et plus efficace dans les temps à venir. Elle a exhorté les deux parties à travailler en étroite collaboration pour concrétiser le partenariat global.

Les deux dirigeants ont salué les perspectives de coopération économique bilatérale, convenant de s'efforcer d'accroître les échanges commerciaux bilatéraux dans la période à venir. Ils ont accordé une grande priorité à la conclusion rapide des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) et à la reprise des négociations sur l'accord bilatéral de promotion et de protection des investissements, afin de faciliter les échanges économiques et d'encourager les investissements à long terme des entreprises des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié le projet de la Suisse de continuer à soutenir le Vietnam dans le domaine de la coopération au développement pour la période 2025-2028.

Secteurs prioritaires

Le président suisse a salué la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh et a exprimé la volonté de la Suisse d'élargir la coopération avec le Vietnam dans de nouveaux domaines qui correspondent aux besoins et aux atouts des deux parties, tels que l'innovation, la transformation numérique, la haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la réponse au changement climatique, le commerce de crédits carbone, le partage d'expériences et le soutien à la création d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération en matière de sécurité et de défense, notamment la promotion de la collaboration dans l'industrie de la défense, la formation, le renforcement des capacités, la participation aux forces de maintien de la paix, la recherche, la négociation et la signature d'accords de coopération en matière de défense et de sécurité.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties renforcent davantage leurs liens dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la culture et du tourisme, en particulier en construisant un système éducatif de haute qualité, en renforçant les liens entre les établissements de formation, les instituts de recherche et les universités des deux pays, et en travaillant ensemble dans le tourisme durable et le développement des ressources humaines du tourisme.

La présidente suisse a remercié le Vietnam d'avoir accordé une exemption de visa de courte durée aux citoyens suisses, contribuant ainsi à faciliter les échanges interpersonnels et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Elle a également salué l'intégration et les contributions positives de la communauté vietnamienne en Suisse au développement socio-économique local, ainsi que leur rôle de passerelle pour la promotion de la coopération bilatérale.

Lors des discussions sur des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération face aux défis mondiaux et de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies et dans le cadre du partenariat de dialogue sectoriel ASEAN-Suisse.

Au cours de leurs entretiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente suisse Keller-Sutter ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l'invitation du président de la République Luong Cuong à la présidente Karin Keller-Sutter de se rendre au Vietnam. Le dirigeant suisse a accepté l'invitation avec plaisir.

