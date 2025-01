Déclaration sur le renforcement du partenariat entre le Vietnam et la Suisse

Le Vietnam et la Suisse ont publié une Déclaration sur le renforcement du partenariat, à la suite des entretiens entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente suisse Karin Keller-Sutter à Davos le 21 janvier.

La Déclaration indique que lors de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le 21 janvier 2025, le Premier ministre Phạm Minh Chinh, a rencontré la présidente de la Suisse, Karin Keller-Sutter. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, la situation de chaque pays, et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance du dialogue et de la coopération dans un esprit d’amitié et de respect mutuel.

Photo : VNA/CVN

La présidente Karin Keller-Sutter a noté le rôle croissant du Vietnam en tant que partenaire dans la région, tandis que le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné la grande importance de l’amitié et de la coopération multiforme avec la Suisse. Les deux parties ont convenu d’approfondir les liens bilatéraux, en principe sous la forme d’un partenariat global qui reflète les priorités de la collaboration actuelle.

Reconnaissant le rôle central des liens économiques dans les relations bilatérales plus larges, les deux dirigeants ont souligné le potentiel d’approfondir l’engagement économique mutuel et d’explorer de nouvelles opportunités pour renforcer les complémentarités de leurs économies. Ils ont convenu d’intensifier leurs efforts et de prendre des mesures concrètes pour parvenir à une conclusion rapide des négociations en cours pour un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La présidente Karin Keller-Sutter a exprimé l’intention de la Suisse de continuer à soutenir le Vietnam par le biais du programme de coopération 2025-2028 sous les auspices du Secrétariat d’État suisse à l’économie, engagé à soutenir les aspirations du Vietnam à devenir une économie à revenu élevé, durable et résiliente. Les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue et la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel tels que l’innovation, la finance verte, la propriété intellectuelle et l’échange d’expériences dans la construction et le développement d’un centre financier international au Vietnam.

Reconnaissant les avantages des échanges éducatifs et culturels, les deux parties ont convenu d'explorer davantage le potentiel d'expansion des initiatives universitaires conjointes, des programmes de formation et de la coopération touristique. Des domaines tels que l'innovation, la technologie et le partage des connaissances ont été identifiés comme des pistes prometteuses pour un engagement plus poussé.

Le rôle des échanges entre les deux peuples et des diasporas respectives dans la promotion de la compréhension mutuelle et la construction de ponts entre les deux pays a également été reconnu comme un aspect important de la relation.

Les deux dirigeants ont noté les opportunités de promotion de l'innovation, de la coopération scientifique et technologique, notamment les partenariats entre les institutions de recherche et d'éventuelles initiatives conjointes pour soutenir le développement scientifique, telles que les initiatives de financement d'activités de recherche scientifique conjointes par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et la Fondation nationale vietnamienne pour le développement scientifique et technologique (NAFOSTED). Ils ont également échangé leurs points de vue sur le renforcement des efforts visant à relever les défis environnementaux et à promouvoir la résilience climatique, en particulier dans le contexte de l'Accord de Paris.

Protection de l'environnement

Les deux parties ont réaffirmé la valeur de la coopération dans les forums multilatéraux. Elles ont réaffirmé l'importance de travailler ensemble pour contribuer à la prospérité et à la stabilité régionale et mondiale, en renforçant les efforts pour relever les défis mondiaux, notamment la protection de l'environnement, l'action climatique et la sécurité de l'eau. Les deux parties ont exprimé leur soutien au multilatéralisme et à un ordre mondial fondé sur le droit international et les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elles ont réaffirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, ainsi que l'importance de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dans l'avenir des relations entre le Vietnam et la Suisse et leur détermination à travailler plus étroitement ensemble pour promouvoir les intérêts communs des deux nations.

VNA/CVN