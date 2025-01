Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue lituanien à Davos

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au renforcement des liens avec les pays avec lesquels il entretient des relations d'amitié traditionnelles, dont la Lituanie, et souhaite porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Il a également souligné le soutien du Vietnam au rôle du pays européen dans la région et dans le monde.

Pour promouvoir davantage l'amitié et la coopération mutuellement bénéfique, les deux dirigeants ont convenu que leurs pays continueraient à accroître les visites mutuelles de haut niveau sur tous les canaux et à coordonner la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération disponibles entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Le Premier ministre lituanien Paluckas a souligné que son pays appréciait la coopération de plus en plus renforcée avec le Vietnam, affirmant qu'il pensait que les deux parties élaboreraient des mesures pour bénéficier des relations bilatérales.

Appelant à renforcer la collaboration économique, commerciale et énergétique et à élargir la coopération à des domaines potentiels, notamment les énergies renouvelables et le gaz liquéfié, il a déclaré que la Lituanie était prête à aider le Vietnam dans la transition énergétique et le développement des infrastructures énergétiques.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité son homologue à effectuer une visite au Vietnam dans un avenir proche. Le Premier ministre lituanien a accepté l'invitation avec plaisir.

VNA/CVN