Anatomie de la croissance vietnamienne depuis huit décennies

La semaine dernière, la Une du numéro 37 revenait sur l'importance des célébrations des 80 ans d'indépendance du Vietnam. Elle mettait en avant les principales figures politiques du pays ainsi que les forces militaires, qu'elles soient terrestres, aériennes ou navales. Le mot "croissance", imprimé en jaune, offrait aussi l'occasion de dresser un bilan sur la puissance économique du pays du Dragon.

En évoquant huit décennies, on se doutait bien qu’un large aperçu de ce domaine serait développé. Ceux qui adorent les chiffres, les courbes, les formes de gestion, les recettes, les dépenses, les investissements avaient été servis.

Pour ma part, j’ai eu un peu plus de mal à me plonger dans ces huit décennies économiques mais j’ai essayé d’en retenir certains faits saillants. Il faut d’abord bien assimiler que ces 80 ans de croissance révèlent de profondes transformations de la gouvernance, du cadre institutionnel, de la gestion publique et de l’intégration mondiale pour le bien du pays.

Après sa réunification en 1975, le pays a dû affronter deux conflits frontaliers, au Sud-Ouest et au Nord, ainsi que l’embargo et l’isolement international. La production stagnait, les recettes restaient faibles, tandis que les besoins de dépenses étaient immenses.

Heureusement, le VIe Congrès national du Parti de 1986 a pris une grande décision marquante : déployer l’œuvre de Renouveau (Dôi moi), centrée avant tout sur la réforme économique. Le pays est ainsi passé du modèle d’économie centralement planifiée à une économie de marché à orientation socialiste.

Ce bouleversement entraîna une forte attraction des investissements directs étrangers, favorisant l’émergence de nombreuses zones industrielles. Ces réformes ont posé les bases solides de l’industrialisation, de la modernisation et d’une intégration internationale notable.

En janvier 2007, l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a marqué une avancée majeure dans son ouverture économique, cimentant son intégration aux échanges internationaux.

Le Vietnam est aussi devenu un membre actif de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’Organisation des Nations unies (ONU).

En 2020, son chiffre d’affaires total à l’exportation atteignait 282,6 milliards de dollars, soit 19,5 fois plus qu’en 2000. La période 2001-2020 a donc marqué une phase de croissance forte, couronnée par des acquis fondamentaux pour l’économie nationale.

Entre 2021 et aujourd’hui, cette dernière évolue dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques, une transformation numérique accélérée et une conjoncture internationale imprévisible.

Dans cette optique, le Parti et l’État ont lancé de nouvelles réformes permettant de piloter avec souplesse des politiques macroéconomiques. Parti d’une économie en retard, le Vietnam a su franchir, pas à pas, la plupart des obstacles, pour progresser désormais vers une économie de marché à orientation socialiste pleinement intégrée au monde.

Finalement, je devrai m’intéresser plus souvent aux… courbes !

HERVÉ FAYET/CVN