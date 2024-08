Les médias indiens apprécient la visite d'État du Premier ministre vietnamien

Photo : VNA/CVN

L'agence de presse Asian News International (ANI) a publié vendredi 2 août (heure locale) un article affirmant que la réalité géopolitique actuelle exige une coopération plus étroite entre l'Inde et le Vietnam, et que les deux pays doivent convenir de renforcer davantage leur partenariat stratégique intégral dans tous les domaines.

Au cours de cette visite, le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue vietnamien ont publié une Déclaration commune reconnaissant l'unanimité dans leurs points de vue sur le monde, tout en exprimant leur soutien à l'hémisphère sud pour avoir une plus grande voix et un plus grand rôle dans les affaires internationales. Sur la base des bonnes relations bilatérales existantes, les deux dirigeants ont convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux.

Ils ont également apprécié les mécanismes multilatéraux entre les deux pays dans des domaines tels que la politique étrangère, la sécurité et la coopération maritime, la coopération en matière de défense, les échanges parlementaires, le commerce et l'investissement, l'agriculture, la santé, l'aviation civile, les technologies de l'information et de la communication, la science et la technologie (y compris l'espace et la technologie nucléaire), le tourisme et la culture.

Les dirigeants ont également convenu d'accroître encore le commerce bilatéral de 15 milliards d'USD à 20 milliards. Pour atteindre cet objectif, ils ont convenu de la nécessité d'une coopération plus étroite pour supprimer les barrières commerciales afin de faciliter et d'améliorer le commerce bilatéral. La Déclaration commune indique que la révision en cours de l'accord sur le commerce des marchandises ASEAN - Inde aboutira à un mécanisme plus convivial, plus simple et plus pratique pour les deux pays, a écrit l'article.

Le même jour, l'Hindustan Times a estimé que la visite d'État du Premier ministre Pham Minh Chinh a créé un nouvel élan pour le partenariat stratégique intégral et a élargi la coopération à de nouveaux domaines tels que l'économie numérique et les énergies renouvelables.

Son article écrivait que les deux parties ont également défini des orientations pour approfondir les relations bilatérales dans divers domaines, conformément aux intérêts des deux pays dans un contexte de changements géopolitiques et économiques complexes dans la région et dans le monde. Les deux parties ont également affirmé que cette visite est une opportunité pour les deux pays de renforcer leur coopération et de se soutenir mutuellement sur les questions régionales et internationales et dans les forums multilatéraux, tout en contribuant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Plusieurs autres journaux indiens réputés ont commenté que la collaboration en matière de défense est un pilier du partenariat stratégique intégral Inde - Vietnam et qu'elle gagne en importance à mesure que les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense sur la base de leurs intérêts et priorités communs. Cette approche contribuera à renforcer la stabilité dans la région indo-pacifique.

La professeure Reena Marwah de l'Université de Delhi en Inde, qui est également secrétaire générale de l'Association des universitaires d'Asie, a estimé que la visite du Premier ministre vietnamien revêt une grande importance pour les relations entre le Vietnam et l'Inde et constitue également une opportunité pour les deux parties de renforcer le partenariat stratégique global à un niveau élevé dans tous les domaines.

VNA/CVN