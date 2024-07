Le président est-timorais au Vietnam pour promouvoir des intérêts stratégiques

Photo : Getty/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thông, a souligné les liens étroits et le soutien mutuel entre les deux pays sur la scène internationale, en particulier pendant les luttes pour la libération nationale.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2002, de hauts dirigeants est-timorais ont effectué trois visites officielles au Vietnam, la première par le président Kay Rala Xanana Gusmao en août 2005, la seconde par le président José Ramos-Horta en 2010, et la dernière par le Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmao en septembre 2013.

La visite du président José Ramos-Horta devrait créer une opportunité pour les deux parties de rechercher des mesures pour renforcer et approfondir la coopération bilatérale, approfondissant ainsi leurs relations et resserrant leur amitié traditionnelle.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération et de coordonner leurs positions lors des forums régionaux et internationaux, a déclaré le diplomate.

Le Vietnam continuera à travailler avec les autres membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et son Secrétariat pour soutenir le Timor-Leste dans sa préparation à l’adhésion au bloc régional, a-t-il affirmé.

Coopération économique

Il a déclaré que les échanges commerciaux bilatéraux restent modestes, principalement tirés par les exportations de riz et de vêtements, textiles du Vietnam vers le Timor-Leste. Les exportations du Vietnam vers le pays se sont élevées à 15,49 millions d'USD l’année dernière, et ses importations ont atteint 371.000 USD. Au cours des cinq premiers mois de cette année, la valeur des exportations s’est chiffrée à 6,09 millions d'USD, en hausse de 29,4% par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne les investissements, Viettel Telemor, géré par le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), a pris fermement pied sur le marché avec un capital d’investissement passant de 500.000 USD en 2012 à 15 millions d'USD, devenant ainsi l’un des trois plus grands fournisseurs de services de télécommunications du pays.

L’ambassadeur Ta Van Thông a déclaré que les deux ministères de l’Education ont convenu de signer un protocole d’accord pour faciliter leur collaboration dans ce domaine. Il a estimé que la prochaine visite sera une opportunité pour les deux pays d’échanger leurs expériences dans des domaines tels que l’économie, l’éducation, l’agriculture et la pêche.

Le diplomate a déclaré que le Timor-Leste possède un potentiel considérable pour les exportations vietnamiennes, notamment le riz, les aliments transformés, le lait et les produits laitiers, les chaussures, les boissons, les ustensiles ménagers et les machines.

Parallèlement, pour soutenir ses activités économiques dans les années à venir, le Vietnam aura besoin de davantage d’intrants tels que les carburants (pétrole et gaz), le bois brut et les minéraux, qui constituent le potentiel du Timor-Leste.

Il a suggéré au Timor-Leste de faciliter les opportunités de recherche et d’investissement dans des domaines tels que l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières, le traitement des ressources forestières et minérales, l’extraction de minerais métalliques et la coopération en matière d’investissement pour produire des biens destinés à l’exportation vers les pays offrant un traitement préférentiel au Timor-Leste.

Le diplomate a également exhorté le Timor-Leste à accélérer la ratification de l’accord commercial signé entre les deux pays et à renforcer la coopération dans les secteurs des transports, de l’import-export et des ports maritimes pour soutenir les échanges commerciaux.

Le Timor-Leste se trouve dans le processus d’adhésion à l’ASEAN, ce qui élargira encore les opportunités de coopération économique, politique et culturelle avec les membres de la communauté régionale. Pour réussir son adhésion à l’ASEAN, le Timor-Leste a besoin du soutien des pays membres, dont le Vietnam joue un rôle crucial.

Il a souligné que, sur la base de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, le Vietnam a toujours fortement soutenu le Timor-Leste dans son adhésion à l’ASEAN. En coordonnant le soutien aux efforts du Timor-Leste à cette fin, le Vietnam met particulièrement l’accent sur la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires.

Le diplomate a expliqué qu’investir dans la formation du personnel est l’un des facteurs clés pour aider le Timor-Leste à construire une base solide de ressources humaines, à améliorer la productivité et la qualité du travail, à autonomiser les autorités locales, à promouvoir ainsi le développement durable du pays et à faciliter son intégration internationale et régionale.

VNA/CVN