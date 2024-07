L’ambassadeur d’Algérie affirme les grandes contributions du SG Nguyên Phu Trong

>> Les cérémonies funéraires du leader du Parti, Nguyên Phu Trong, en Algérie et Égypte

>> Les grandes contributions du SG Nguyên Phu Trong à travers le point de vue d'un ami algérien

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, député du peuple

Photo: VTC1/CVN

En cette douloureuse circonstance, l’Algérie a présenté ses vives condoléances suite à la perte d’un grand homme d’État de l’histoire moderne du Vietnam qui a significativement contribué à l’œuvre de développement de son pays, durant les différents mandats qu’il a occupés ces dernières décennies.

À l’annonce de ce décès, le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une lettre de condoléances à son homologue vietnamien, le président Tô Lâm, exprimant les sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le peuple vietnamien ami.

Monsieur le président de la République a également dépêché le ministre des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, pour le représenter aux cérémonies funéraires.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur algérien Sofiane Chaib a déclaré que le secrétaire général défunt Nguyên Phu Trong était un leader avec une vision claire pour l’essor du Vietnam et le patrimoine livresque qu’il a laissé en héritage sera une source d’inspiration pour le peuple vietnamien ami.

Par ses qualités nationales et humaines et son engagement constant au service de son pays, il a réussi à engranger d’importants résultats notamment dans le domaine du développement socio-économique du Vietnam.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a conceptualisé et mis en pratique la "diplomatie du bambou", promouvant une politique extérieure indépendante, autonome et flexible, a-t-il ajouté.

Cette orientation stratégique a permis au Vietnam d’obtenir des résultats positifs sur le plan de la coopération internationale et de renforcer la position du pays comme partenaire diplomatique important, a-t-il insisté.

Selon le diplomate algérien, durant les mandatures du secrétaire général Nguyên Phu Trong, les relations traditionnelles d’amitié et de solidarité qui lient si heureusement l’Algérie et le Vietnam, forgées par des similitudes historiques et des sentiments sincères et fiables, se sont davantage consolidées.

Ces relations ont ainsi connu un développement important marqué, entre autres, par des échanges de visites de haut niveau et la tenue de plusieurs sessions des mécanismes de consultation et de coopération bilatérales, autant d’haltes importantes qui ont permis d’imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, de tracer et de poursuivre la réalisation d’objectifs ambitieux pour la promotion de notre coopération dans de nombreux domaines d’intérêt commun.

VNA/CVN