Des ports, des baies, des coquillages

En Une du numéro 30, l’atmosphère était à la détente et à l’évasion. On avait rendez-vous en pleine période estivale dans l’archipel de Cát Bà, district de Cát Hai, ville de Hai Phong (Nord).

>> Vers une gestion et une exploitation durables des ressources maritimes

>> Stratégie de promotion de l’économie bleue dans le Sud

Il est temps de rendre hommage à tous les photographes de l’Agence Vietnamienne d’Information qui nous font découvrir chaque semaine un petit paradis terrestre, maritime ou les deux à la fois.

La semaine dernière, il s’agissait d’un patrimoine naturel mondial reconnu en septembre 2023 par l’UNESCO et d’une réserve mondiale de biosphère reconnue par le même organisme le 2 décembre 2004.

Pour rappel, Cát Bà abrite des forêts tropicales humides, des mangroves, des récifs coralliens, des tapis d’algues et un réseau de grottes. C’est un site d’une grande importance pour la conservation de la biodiversité.

Cet archipel comprend 388 îles et îlots dont on distinguait clairement les plus importants sur la couverture, ainsi que de nombreux espaces de villégiature. On y trouve des grottes spectaculaires et des vallées karstiques telles que Trung Trang, Hùng Son, Gia Luân ou Viêt Hai.

On est donc bien ici dans un espace touristique fascinant dont les paysages d’une beauté exceptionnelle sont également d’un grand intérêt pour la recherche biologique. Mais les richesses s’étendent bien au-delà quand on sait que “le Vietnam possède une longue façade maritime de plus de 3.260 km de côtes. Avec plus de la moitié de sa population résidant dans les 28 villes et provinces littorales (sur 63), le pays regorge de nombreux atouts et enjeux écologiques, touristiques et socio-économiques”.

Grâce à ces trésors inépuisables, lors de la récente 7e session de la XVe législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution sur la planification de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à horizon 2050. “Cette stratégie nationale pour la mer et le littoral élaborée dans le cadre de la Loi sur l’aménagement constituera une base réglementaire et législative pour maximiser le potentiel maritime du pays”.

Quelques plans d’action se dégagent ainsi nettement, entre autres l’achèvement de ”la construction d’infras-tructures synchrones et modernes pour certaines zones économiques clés (Vân Dôn, Cát Hai, Phú Quôc) en mettant l’accent sur les secteurs de la haute technologie et du tourisme de luxe”. Il faudra aussi “en mettre en service quatre autres avant 2025 (Hòn Mê, Hai Vân - Son Trà, Nam Yêt et Phú Quý)”.

Avez-vous déjà visité Phú Quý, paradis maritime de la province de Binh Thuân (Centre) ? C’est l’été, foncez-y !

Hervé Fayet/CVN