La presse cubaine se souvient du chef du PCV avec solennité

Dans son édition du 25 juillet, le quotidien Juventud Rebelde a consacré une page entière à la démonstration des sentiments du Parti, de l’État et du peuple cubains envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

La première page présentait également un reportage sur les dirigeants cubains, notamment le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez, et le Premier ministre Manuel Marrero Cruz, venus rendre un dernier hommage au chef du PCV à l’ambassade du Vietnam à La Havane le 24 juillet.

Le journal a également mentionné les visites du secrétaire général Nguyên Phu Trong à Cuba, en particulier son voyage à Santiago de Cuba en mars 2018 pour commémorer le leader de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz.

Il a cité le président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d’État de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, qui s’est rendu au Vietnam pour assister aux funérailles nationales, selon lequel Cuba ressent cette perte comme la sienne.

Le 22 juillet, lorsque Cuba a déclaré le deuil national pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong, Granma, organe du PCC, et de nombreux autres quotidiens cubains ont changé les couleurs traditionnelles de leurs publications en noir en commémoration du leader vietnamien.

Granma a réservé une page entière de son numéro du 22 juillet aux déclarations du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le rôle important de la jeunesse. Il a cité de nombreuses parties de son discours lors de la célébration du 90e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931-2021).

Les médias cubains ont souligné l’influence du leader vietnamien sur les liens particuliers entre les deux pays, rappelant ses visites à Cuba à cinq reprises, au cours desquelles il avait rencontré et eu des séances de travail avec les principaux dirigeants du pays, et que chaque visite avait renforcé les relations du Vietnam avec les dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’avec le peuple cubain.

Les médias ont décrit le secrétaire général Nguyên Phu Trong comme un ami proche de nombreux dirigeants cubains tels que Fidel Castro, Raul Castro et de nombreux dirigeants actuels.

Ils ont également rapporté qu’il avait été décoré en 2012 de l’Ordre de José Marti, la plus haute distinction honirifique de l’État cubain, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la solidarité et à l’amitié entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Il a également reçu le titre de docteur honoris causa en sciences politiques de l’Université de La Havane en 2018.

