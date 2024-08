Des universitaires indiens saluent la visite réussie du PM Pham Minh Chinh en Inde

Le Professeur Prabir De du Centre ASEAN - Inde du Système de recherche et d'information pour les pays en développement (RIS), a salué cette visite comme "très efficace et novatrice".

L'Inde considère le Vietnam comme un pilier essentiel de sa politique d'"Orientation vers l'Est" et un partenaire important de l'Initiative des océans indo-pacifiques (IPOI). Les discussions au cours de la visite ont largement couvert divers domaines de coopération, notamment l'économie, la défense, les partenariats de développement et les échanges culturels. En outre, les deux parties ont également discuté de questions régionales et mondiales, a-t-il déclaré.

Parmi les accords signés lors de la visite, Prabir De a déclaré qu'il avait été impressionné par le protocole d'accord de coopération en matière de renforcement des capacités douanières entre le Département général des douanes vietnamiennes et le Comité central des impôts indirects et des douanes (CBIC) de l'Inde, ainsi que par la décision du Vietnam de rejoindre la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (CDRI).

Nutan Kapoor Mahawar, secrétaire adjointe du Conseil indien des affaires mondiales (ICWA), a exprimé sa joie d'avoir accueilli le 1er août le Premier ministre Pham Minh Chinh au bureau de l'ICWA. Elle a déclaré que l'Inde et le Vietnam partagent un partenariat stratégique intégral englobant la politique, l'économie, les relations interpersonnelles et la conservation archéologique d'anciens sites hindouistes au Vietnam.

Les deux pays entretiennent de solides liens commerciaux et envisagent de renforcer leur coopération en matière de défense - un partenariat stratégique. Ils sont également alignés sur la vision indo-pacifique, a-t-elle déclaré.

Atul Aneja, conseiller à l'Institut de la Vision d’Asie, a déclaré que l'Inde et le Vietnam doivent promouvoir davantage leurs relations dans divers secteurs, allant de l'économie à l'armée et à la défense, comme l'a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

L'Inde estime qu'aucun pôle unique ne peut déterminer l'ordre mondial. L'Asie doit adopter une approche multipolaire, a-t-il déclaré.

Faisant l'éloge du discours du Premier ministre Pham Minh Chinh à l'ICWA, il a noté que les relations indo-vietnamiennes se développent grâce à des relations interpersonnelles profondes et historiques remontant à l'introduction du bouddhisme de l'Inde au Vietnam. Il a également souligné que les deux nations partagent des valeurs fondamentales d'égalité et de bien-être.

VNA/CVN