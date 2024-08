Le Premier ministre Pham Minh Chinh donne sa vision des relations Vietnam - Inde

Il y a 66 ans, lors de sa visite historique en Inde, le Président Hô Chi Minh, héros national du Vietnam et homme de culture du monde, avait affirmé que "l’Inde est un pays indépendant et puissant qui a apporté de nombreuses contributions précieuses à la paix en Asie et dans le monde", et que "le succès de l’Inde dans l’édification nationale est une grande source d’inspiration pour le Vietnam", a-t-il rappelé, affirmant que ces remarques gardent toute leur valeur.

Aujourd’hui, l’Inde promeut son rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Indo-Asie-Pacifique et dans le monde ; continue d’être une forte source d’inspiration pour les pays, dont le Vietnam, sur leur sur son chemin de développement.

Le Vietnam s’est fixé l’objectif de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045, a fait savoir le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre synchrone et efficace de solutions visant à promouvoir fortement six domaines clés : maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, promouvoir la croissance et assurer les principaux équilibres de l’économie ; promouvoir l’industrialisation et la modernisation, créer des changements substantiels dans les avancées stratégiques et restructurer l’économie ; renouveler les moteurs de croissance traditionnels et promouvoir fortement de nouveaux moteurs de croissance, a-t-il poursuivi.

Les efforts se focalisent également sur la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources, en combinant harmonieusement les ressources internes et externes ; la garantie de la sécurité sociale, la protection de l’environnement et la réponse aux changements climatiques ; la consolidation et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, la promotion des relations extérieures et l’intégration internationale, la création d’un environnement pacifique et stable et des conditions favorables pour le développement national, a-t-il ajouté.

Brossant un portrait de la situation mondiale en évolution rapide, complexe et imprévisible, il a évoqué l’incertitude et l’instabilité de l’environnement de sécurité mondial, les conflits locaux et la tendance à l’augmentation des armements; des risques économiques mondiaux, l’efficacité du multilatéralisme remise en question malgré son rôle clé et des défis dans la région de l’océan Indo-Asie-Pacifique.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que ces questions mondiales nécessitent une réflexion totale et globale, exigeant que tous les pays et les institutions multilatérales persévèrent plus que jamais dans le dialogue dans un esprit de solidarité et d’unité dans la diversité pour trouver des solutions efficaces, universelles, totales et globales.

En particulier, les relations de solidarité, de coopération et d’amitié entre le Vietnam et l’Inde doivent être constamment renforcées et développées, pour devenir un facteur positif contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement du pays au niveau tant régional que mondial, a-t-il déclaré.

L’Inde est l’un des trois premiers partenaires stratégiques du Vietnam. L’établissement par les deux pays du cadre de partenariat stratégique intégral représente un jalon historique, créant une force motrice puissante pour l’expansion et l’approfondissement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, a-t-il affirmé.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le contexte d’un monde complexe et en évolution rapide, les deux pays doivent valoriser fortement la tradition d’amitié et de solidarité entre les deux pays, promouvoir une coopération plus étroite et plus efficace pour atteindre ensemble de nouveaux objectifs stratégiques.

Il a fait savoir que lors de sa visite, les deux pays ont convenu d’adopter une déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Inde, dans le sens des "Cinq Plus" : Confiance politique plus élevée; coopération en matière de défense et de sécurité plus approfondie; coopération économique, commerciale et d’investissement plus substantielle et plus efficace; coopération en matière de science, de technologie et d’innovation plus élargie; et échanges culturels et populaires plus étroits.

Dans cet esprit, les deux parties ont proposé un certain nombre de priorités telles que : Consolider et renforcer davantage la confiance stratégique ; créer une base solide pour élever et approfondir les relations entre les deux pays dans la nouvelle période ; renouveler les moteurs de croissance traditionnels, promouvoir de nouveaux moteurs de croissance et développer la coopération économique, commerciale et d’investissement à la hauteur de la stature des relations bilatérales.

Les priorités comprennent également la promotion du dialogue, l’instauration de la confiance, le renforcement de la solidarité et de la compréhension entre les peuples ; la contribution proactive à relever les défis mondiaux ; la transformation de la coopération culturelle, de l’éducation et de la formation, de la connexion entre les localités, des échanges entre les peuples et du tourisme en ressources endogènes et forces motrices du développement durable des deux pays, a-t-il conclu.

VNA/CVN