Développement des relations de partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux médias à l’occasion de la visite du Premier ministre vietnamien, effectué à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le diplomate indien Sandeep Arya a déclaré que les relations bilatérales remontaient bien avant l'établissement officiel des relations diplomatiques en 1972. La période entre 1947 et 1972 a été une période très importante, pendant laquelle le Président Hô Chi Minh et les dirigeants indiens ont établi des liens étroits, posant une pierre angulaire solide pour les relations entre les deux pays. Outre la solidarité et le soutien mutuel, l'Inde a envoyé des représentants à Hanoï entre 1950 et 1972, établissant ainsi les bases d'une compréhension profonde entre les dirigeants des deux pays.

Le diplomate a noté qu'au cours des 52 dernières années, le Vietnam et l'Inde ont progressivement et régulièrement élevé leurs relations bilatérales à de nouveaux niveaux, aujourd'hui le partenariat stratégique intégral. La compréhension politique, la coopération et le soutien mutuel dans les forums internationaux comme les Nations unies et d'autres mécanismes multilatéraux ont pu être clairement observés au cours de ce processus.

La valeur d’échanges commerciaux des deux pays est passée de moins de 200 millions d'USD à 15 milliards d'USD à l'heure actuelle, ce qui reflète l'évolution des partenariats économiques. Des résultats encourageants ont également été enregistrés dans les échanges interpersonnels et culturels, les liens entre le yoga et le bouddhisme, ou la coopération en matière de défense et de sécurité.

Avec de telles étapes solides, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh sera une autre démonstration du développement incessant des relations bilatérales, a poursuivi l'ambassadeur.

Ce voyage a lieu huit ans après la visite du Premier ministre Narendra Modi au Vietnam en 2016. Depuis lors, les deux parties ont organisé de nombreux échanges de délégations à tous les niveaux pour avoir des discussions approfondies sur un large éventail de domaines. Par conséquent, cette visite est une occasion d'une importance cruciale pour les deux pays de revenir sur leurs réalisations obtenues dans tous les domaines, notamment la politique, le commerce, l'économie, les échanges interpersonnels, la sécurité et la défense, en particulier depuis la mise en place du partenariat stratégique intégral en 2016, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Concernant la voie à suivre, Sandeep Arya a estimé que dans le contexte mondial complexe actuel, pour le Vietnam et l'Inde, la croissance économique, le développement national et la prospérité sont une priorité importante qui devrait être promue en renforçant les liens commerciaux, d'investissement et d'affaires. Ils devraient examiner les changements complexes actuels et trouver des moyens de garantir une coopération fructueuse et de se soutenir mutuellement sur la base de la solidarité traditionnelle.

Une autre priorité est la technologie - un domaine extrêmement important, comprenant les technologies émergentes telles que les télécommunications, la technologie numérique, la transition énergétique et les technologies militaires.

Le diplomate a déclaré que les deux parties discuteront de tous les domaines du partenariat stratégique intégral et exploreront de nouvelles sphères de coopération.

Il a perçu que l'Inde et le Vietnam partagent des similitudes dans leurs approches des questions internationales. Tous deux estiment que le multilatéralisme et la réforme du multilatéralisme sont très importants, leur fournissant une base pour coopérer efficacement, développer les pays et montrer leurs rôles et leurs voix dans la région et dans le monde.

Les problèmes des pays en développement sont également des préoccupations communes à l'Inde et au Vietnam, notamment le développement durable, la transition énergétique, la réponse au changement climatique et le règlement des conflits et des problèmes politiques à travers une vision globale. Compte tenu de cela, la similitude de leurs positions confirme une fois de plus la volonté des deux pays de travailler plus étroitement ensemble pour des avantages pour les deux ainsi que pour la région et le monde. Par exemple, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le cadre de coopération Mékong-Ganga sont des mécanismes utiles pour que les pays intensifient davantage leurs partenariats, a déclaré l'ambassadeur Sandeep Arya.

VNA/CVN