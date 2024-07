Les amis internationaux expriment leur respect et leur admiration pour le secrétaire général

Le chef du Département des relations internationales du Parti des travailleurs de Belgique (PTB), Bert De Belder, a souligné l'impact significatif du livre du chef du Parti Plusieurs questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam. Reconnaissant son immense valeur, le PTB a traduit le livre en néerlandais pour populariser largement l'ouvrage en Belgique et aux Pays-Bas dans les langues néerlandaise et française.

Il a déclaré que le livre souligne également l'importance d'engager et d'éduquer les jeunes générations, compte tenu des défis formidables auxquels elles seront confrontées dans les années et les décennies à venir.

Chris Geyskens, présidente de la branche belge de l'Association internationale des victimes de l'agent orange, s’est déclarée extrêmement attristée par cette grande perte. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé un héritage. Ses précieuses contributions à la cause de la lutte nationale la libération et la construction nationale resteront à jamais gravées dans les mémoires.

Pour sa part, le président de l'Association d'amitié Belgique - Vietnam, Pierre Gréga, a souligné les contributions importantes du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour rapprocher le Vietnam des autres pays, contribuant ainsi à la paix et à l'équilibre des forces géostratégiques, notamment à travers la politique de la "diplomatie du bambou".

Au Royaume-Uni, le président du président du Vietnam UK Network (VUKN), Mark Kent, ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a déclaré que les deux pays avaient connu un développement impressionnant et approfondi des relations bilatérales sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le co-fondateur et ancien président de VUKN, Warwick Morris, est également d'accord avec les commentaires de Mark Kent concernant le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Warwick Morris a hautement apprécié la longue et exceptionnelle carrière, ainsi que l'engagement du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à servir le pays et le peuple vietnamien dans une période très difficile et importante pour le développement du Vietnam.

De son côté, Ammala Saenchonghack, consul général du Laos à Hong Kong (Chine), a aussi exprimé son admiration pour les grandes contributions du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Il a déclaré que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a consacré sa vie, sa force et son intelligence à la noble cause de la libération nationale, de la réunification nationale et du Renouveau du Parti communiste du Vietnam.

La détermination du secrétaire général Nguyên Phu Trong à protéger la souveraineté territoriale, à lutter contre la corruption et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale a fait de lui un "héros exceptionnel" de la nouvelle ère.

