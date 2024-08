La visite du PM Pham Minh Chinh en Inde génère des résultats substantiels

Photo : VNA/CVN

En plus de publier une déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral bilatéral et de signer neuf documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense, des finances, des soins de santé, de la culture, du tourisme, de la formation des ressources humaines, et surtout un programme d’action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral bilatéral au cours de la période 2024-2028, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans cinq domaines, a-t-il fait savoir.

Tout d’abord, le Vietnam et l’Inde ont convenu de promouvoir une confiance stratégique et politique plus élevée. Les dirigeants des deux pays ont affirmé l’importance d’accroître davantage les échanges de délégations et les réunions par l’intermédiaire des canaux du Parti, du parlement, du gouvernement et des localités des deux pays.

L’annonce par le Vietnam de son adhésion à la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (CDRI) et son affirmation de l’achèvement rapide des procédures pour rejoindre l’Alliance solaire internationale (ISA), deux des principales initiatives mondiales de l’Inde, ont contribué à renforcer la confiance entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Deuxièmement, les deux parties approfondiront davantage leur coopération en matière de défense et de sécurité en promouvant la mise en œuvre efficace de la déclaration conjointe sur le partenariat de défense entre le Vietnam et l’Inde jusqu’en 2030, en élargissant la collaboration dans les domaines de la sécurité maritime, de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme. La signature d’un accord de ligne de crédit de 500 millions d'USD pour la défense est une avancée réalisée au cours de la visite, a-t-il souligné.

Troisièmement, le Vietnam et l’Inde se sont engagés à rendre l’économie, le commerce et les investissements bilatéraux plus substantiels, plus efficaces et plus innovants. Les deux parties visent 20 milliards d'USD d’échanges bilatéraux d’ici 2030, tout en doublant la valeur des investissements.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a proposé que l’Inde supprime les barrières commerciales et ouvre ses portes aux produits phares du Vietnam tels que les produits électroniques, les vêtements-textiles et les produits agricoles ; tout en appelant les grandes entreprises indiennes à investir au Vietnam dans les domaines des infrastructures, des produits pharmaceutiques et de l’énergie.

À cette occasion, les entreprises vietnamiennes et indiennes ont signé six contrats majeurs dans l’aviation, les aéroports et la logistique. La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air a annoncé une nouvelle ligne directe de Dà Nang à Ahmedabad en Inde, une étape supplémentaire dans l’augmentation du nombre de vols directs entre les deux pays, qui est actuellement de 54 vols par semaine.

Quatrièmement, les deux pays élargiront leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, a-t-il poursuivi. Le ministre des Affaires étrangères a noté que les deux parties ont convenu de promouvoir la collaboration dans la recherche et le développement (R&D) et l’innovation dans les domaines de la technologie de base, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’énergie atomique, des terres rares, tout en élargissant leur coopération dans le secteur pétrochimique et les nouvelles énergies, et en promouvant la création de coentreprises de produits informatiques et en coopérant dans la formation d’ingénieurs informatiques pour répondre aux besoins de développement de cette industrie.

Cinquièmement, les deux parties promouvront un partenariat bilatéral plus étroit dans la culture, le tourisme et les échanges populaires. Elles ont convenu de signer rapidement un accord de coopération touristique et de coopérer pour conserver restaurer les tours Cham dans le sanctuaire de My Son dans la province de Quang Nam et diversifier les formes d’échanges populaires, a-t-il indiqué.

Notant que le Premier ministre Pham Minh Chinh est l’un des premiers dirigeants étrangers invités par le Premier ministre indien Narendra Modi après sa réélection pour le troisième mandat, le chef de la diplomatie vietnamienne a estimé que la visite était d’une grande importance, créant une dynamique pour les relations bilatérales et ouvrant un nouveau chapitre de relations substantielles, étendues et profondes entre le Vietnam et l’Inde avec plus d’opportunités.

Les deux parties ont affirmé leur amitié étroite et traditionnelle ainsi que l’estime et le soutien mutuels dans la politique étrangère globale. Les dirigeants indiens ont exprimé leurs profondes condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant exceptionnel du peuple vietnamien et un ami proche du peuple indien.

Au cours de la visite, les dirigeants vietnamiens et indiens ont réitéré le message de renforcer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde dans les domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, le commerce et l’investissement, la culture et l’éducation, et de l’élargir à de nouveaux domaines de l’économie verte, de l’économie numérique, de l’économie de la connaissance.

Le Vietnam et l’Inde ont également affirmé leur soutien mutuel et leur volonté de s’unir pour construire la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les régions Asie-Pacifique et de l’océan Indien, a-t-il conclu.

VNA/CVN