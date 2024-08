Le Vietnam en deuil rend hommage à son dirigeant Nguyên Phu Trong

Ce numéro historique retraçait la carrière exemplaire de l’homme politique depuis décembre 1967. Un des titres des articles sur le secrétaire général du Parti, Un leader exceptionnel qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple, mettait en évidence le rôle majeur qu’il a tenu.

Le président de la République, Tô Lâm, a évoqué ce parcours unique : “Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, grand intellectuel, grand talent de la révolution vietnamienne, penseur, homme de culture, théoricien du Parti, et excellent étudiant de la pensée, de l’éthique et du style du grand Président Hô Chi Minh, a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, vivant toute sa vie pour le pays et le peuple”.

De très nombreux homologues lui ont également rendu hommage, soulignant ses contributions. “Tout au long de sa vie d’activités révolutionnaires, le camarade Nguyên Phu Trong a consacré toute son énergie et son intelligence à des travaux importants en faveur de la libération nationale, de la réunification nationale et du renouveau du PCV, notamment par son travail d’édification et d’assainissement du Parti pour le rendre encore plus puisant, et sa lutte contre la corruption et les pratiques malsaines”, ont ainsi écrit des dirigeants lao dans leur message de condoléances.

De leur côté, des dirigeants cambodgiens “ont exprimé leur profonde tristesse en apprenant le décès du camarade”.

À Cuba, les officiels ont déclaré : “Cuba se souviendra toujours du camarade Nguyên Phu Trong comme d’un grand frère, quelqu’un qui a promu sans relâche les relations d’amitié particulières entre les deux Partis communistes, les deux Assemblées nationales, les deux gouvernements et les deux peuples”.

Citons aussi, entre autres, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, parlant de son approche des relations entre le Vietnam et la Malaisie qui perdurera, et de son héritage qui inspirera les générations futures au Vietnam et dans toute l’Asie du Sud-Est.

Le Laos et Cuba ont décrété un deuil national en hommage au haut dirigeant vietnamien qui disait le 11 août 2021 lors de la première réunion du gouvernement pour le mandat 2021-2026 : “Ne vous laissez pas tenter par des bénéfices malfaisants... Lutter résolument pour éliminer les gens corrompus et dégradés en termes de qualités politiques, d’éthique et de style de vie. Lutter contre tous les achats de positions et de pouvoirs, le recrutement de membres de la famille et de proches non qualifiés”. Comment ne pas être d’accord ?

Hervé Fayet/CVN